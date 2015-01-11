Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полетов в Египет – соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Также новый указ отменяет рекомендацию воздержаться от продаж туров на египетские курорты, сообщает ТАСС.

Напомним, авиасообщение с Египтом было прервано в 2015 году после крушения самолета с россиянами над Синаем. Катастрофу ФСБ квалифицировало как теракт.

https://dostup1.ru/society/Putin-otmenil-ukaz-o-zaprete-charternyh-poletov-v-Egipet_138731.html