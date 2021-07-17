Новости с Александрой Лебедевой (19.07.2021 г)

В начале этой недели правительство Челябинской области объявило сбор благотворительной помощи для погорельцев из сел Запасное и Джабык. Власти сразу назвали две организации, которым официально поручено аккумулировать вещи и деньги. Но желающих помогать было больше. К сожалению, среди них есть мошенники Подробнее