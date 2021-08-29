Астрономы предупредили о последней летней магнитной буре

Слабая магнитная буря прогнозируется ночью и днем 30 августа 2021 года.

Как следует из прогноза специалистов, в магнитосфере Земли возможна слабая, класса G1, магнитная буря (красные столбцы).

Напомним, всего в классификации пять уровней, где G1 – слабая, а G5 – экстремально сильная буря.

Геомагнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное поступлением в окрестности нашей планеты возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Магнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней, вызывая нарушения связи, сбои систем навигации космических кораблей, возникновение поверхностных зарядов на трансформаторах и трубопроводах и даже разрушение энергетических систем. Магнитные бури также оказывают влияние на самочувствие людей. Они опасны для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медики говорят, что в такие дни голова может разболеться даже у людей, считающих себя полностью здоровыми. Кроме того, возникают раздражительность, апатия, проблемы со сном.

https://dostup1.ru/society/Astronomy-predupredili-o-posledney-letney-magnitnoy-bure_140576.html