На Южном Урале в начале локдауна отрицательную динамику показали 12 профобластей

В Челябинской области 12 профобластей показали отрицательную динамику по вакансиям в начале локдауна – в целом, общий спрос на персонал снизился на 0,1%.

Сообщается, что в анализ вошли данные по количеству вакансий, открытых в России на неделе с 25 по 31 октября 2021 года в сравнении с сопоставимым периодом сентября 2021 года. Так, количество вакансий в РФ на неделе с 25 октября сократилось лишь на 0,8% по сравнению с четвертой неделей сентября.

«Наиболее остро на новые ограничения отреагировали сферы “Туризм, гостиницы, рестораны” и “Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты”, работа которых вновь максимально ограничена. В туризме и общепите среднее количество актуальных вакансий за неделю с 25 октября сократилось на 12% по сравнению с неделей с 27 сентября, а в индустрии фитнеса и красоты – на 10%», – говорится в результатах исследования.

В Челябинской области сильнее всего сократился спрос на персонал в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (-12%), «Юристы» (-10%), «Страхование» (-9%), «Рабочий персонал» (-6%) и «Спорт, фитнес, салоны красоты» (-5%). При этом на 20% выросло среднее количество актуальных вакансий в сфере «Добыча сырья», на 13% – в сфере «Домашний персонал», на 12% – «ИТ, интернет, телеком».

В целом отрицательная динамика вакансий по сравнению с четвертой неделей сентября наблюдается лишь в 33 регионах страны.

https://dostup1.ru/economics/Na-Yuzhnom-Urale-v-nachale-lokdauna-otritsatelnuyu-dinamiku-pokazali-12-profoblastey_142943.html