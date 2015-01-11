УФНС России по Челябинской области информирует об оптимизации структуры налоговых органов региона

С 1 января 2022 года прекращают работу территориально-обособленные рабочие места налоговых инспекций (ТОРМ), расположенные по адресам:

- г. Озерск, пр. Ленина, 37 (Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области);

- г. Еманжелинск, ул. Герцена, 14 (Межрайонная ИФНС России № 10 по Челябинской области),

- г. Троицк, ул. Гагарина, 49 (Межрайонная ИФНС России № 15 по Челябинской области),

- г. Трехгорный, ул. Володина, д.12 (Межрайонная ИФНС России № 18 по Челябинской области),

- г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 25 (Межрайонная ИФНС России № 18 по Челябинской области),

- г. Карталы, ул. Ленина, 5 (Межрайонная ИФНС России № 19 по Челябинской области),

- с. Варна, пер. Кооперативный, 31А (Межрайонная ИФНС России № 19 по Челябинской области),

- г. Касли, ул. Карла Маркса, 84 (Межрайонная ИФНС России № 20 по Челябинской области).

Такая мера принимается в связи с усовершенствованием технологической инфраструктуры налоговой службы, в целях повышения эффективности работы и сокращения расходов на содержание налоговых органов.

Прием налогоплательщиков продолжает осуществляться в центральных офисах налоговых инспекций и в ближайших отделениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Развитие интернет - сервисов и электронных услуг Федеральной налоговой службы позволяет налогоплательщикам указанных районов продолжать получать услуги ФНС России в полном объеме, несмотря на закрытие ТОРМ.

Бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков с Федеральной налоговой службой обеспечивают более 70 интернет сервисов, размещенных на сайте www.nalog.gov.ru, каждый из которых позволяет получать информацию вне зависимости от времени и места нахождения. Электронные услуги ФНС России доступны также пользователям Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Широкий функционал Личных кабинетов позволяет пользователям сайта ФНС России получать информацию, платить вовремя налоги, сокращать сроки получения документов и снижать затраты на почтовые расходы. Так, по состоянию на 01.10.2021 в регионе более 1,1 млн пользователей «Личного кабинета для физических лиц», 61,2 тыс предпринимателей имеют доступ к «Личному кабинету индивидуального предпринимателя», а 21,2 тыс организаций стали активными пользователями «Личного кабинета для юридических лиц».

Воспользоваться услугами налоговой службы налогоплательщики также могут по единому федеральному номеру Контакт - центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок по России – бесплатный). Сотрудники Единого Контакт-центра, при необходимости, обеспечат соединение по специальной линии налогоплательщиков с налоговой инспекцией местного уровня.

В Челябинской области работа с заявителями организована в 235 точках обслуживания отделов областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» (МФЦ) (43 территориальных отдела, 14 дополнительных офисов территориальных отделов, 175 территориально-обособленных структурных подразделений и 3 офиса для бизнеса). Во всех действующих на территории региона МФЦ области организовано предоставление 19 государственных услуг ФНС России по государственной регистрации, выдаче ИНН, предоставлению информации о задолженности, приему деклараций 3-НДФЛ и документов по имущественным налогам физических лиц, приему заявлений о доступе к личному кабинету для физических лиц, предоставлении налоговой льготы по имущественным налогам.

Кроме того, налоговые органы продолжат практику организации в районах области выездных «мобильных» офисов, семинаров, вебинаров в целях предоставления необходимых разъяснений по вопросам налогообложения и обслуживания налогоплательщиков.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49166/