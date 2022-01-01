Первые дни нового года не показали всплеска COVID-19 в Челябинской области

Первые дни новогодних праздников в Челябинской области не показали повышения количества новых случаев заболеваемости COVID-19 – напротив, их количество за минувшие сутки снизилось.

Так, медики подтвердили 431 новый диагноз. И с учетом этой цифры общее количество заболевших и уже переболевших коронавирусом достигло 148 тыс. 122 человек.

Отметим, накануне в регионе заболели 445 южноуральцев, а еще днем ранее – 468.

При этом за сутки из больниц выписали 447 жителей области, а всего за время пандемии –138 тыс. 375 пациентов.

На данный момент COVID-19 болеют 2 320 человек.

https://dostup1.ru/medicine/Pervye-dni-novogo-goda-ne-pokazali-vspleska-COVID-19-v-Chelyabinskoy-oblasti_145345.html