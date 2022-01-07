Реконструкция «Белого дома» в Кыштыме будет стоить 1 млрд рублей

Памятник истории и культуры федерального значения — усадьбу Демидовых «Белый дом» в Кыштыме отремонтируют за три года. Там сделают музей. Объем финансирования превысит 1 млрд рублей. Об этом министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин сообщил ТАСС.

По словам Алексея Бетехтина, в музее усадьбы Демидовых, помимо основной экспозиции, будут работать выставки из других музеев региона.

Проводить полную реновацию усадьбы Демидовых начнут в 2022 году. Архитектурный комплекс был построен еще в XVIII веке Он включает в себя главный дом, два флигеля с башнями, сад, парк и ограду с воротами. Средства на реконструкцию выделят как из регионального, так и из федерального бюджета.

Здание, выполненное из дикого камня и кирпича, уже перестраивали в 1826 году. Наружную поверхность стен покрыли известковой штукатуркой. Тогда за ним и закрепилось имя «Белый дом». Усадьба Демидовых с самого начала ее основания была центром культурной и общественной жизни города. Там были музей, библиотека, Дом пионеров, спортшкола и другие учреждения.

Фото: https://ru.advisor.travel/poi/Usadba-Demidovyh-16725

https://www.1obl.ru/news/kultura/rekonstruktsiya-belogo-doma-v-kyshtyme-budet-stoit-1-mlrd-rubley/