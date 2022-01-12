14 января в Озерске стартует традиционная акция «Елки в дело!»

14-25 января каждый желающий житель округа сможет сдать свою новогоднюю елочку на переработку. Волонтеры измельчат хвойные деревья (ели, сосны, пихты) в щепу и передадут в Детский эколого-биологический центр.

Переработанные зеленые красавицы порадуют питомцев ДЭБЦ, которые получат витаминные добавки и теплые подстилки, также субстрат будет использован в теплице для ухода за растениями.

Пункты приема начнут действовать с 18:00 14 января по следующим адресам:

1. Асфальтированная площадка около парковки ДК «Маяк».

2. Стадион во дворе дома по ул. Бажова,12.

3. Начало ул. Иртяшской по пути на пляж Дальний.

4. Автостоянка перед центральным входом в ТЦ «Фестиваль».

5. Площадка перед кинотеатром «Октябрь» (пр. Карла Маркса, 32).

6. Территория ДЭБЦ (ул. Горная,14).

7. Парковка перед ММПКХ (ул. Матросова,44).

8. Площадка за зданием СЮТ (ул. Ермолаева, 26).

9. Автостоянка у ТЦ «Родной» (мкр.Заозерный).

Внимание: обязательно снимите все украшения - они могут причинить вред животным!

Подробные карты расположения пунктов смотрите в альбоме фотографий https://vk.com/eco_oz

тел. координатора 89080445123 (Екатерина).

Акция организована Лицеем №23 и проводится при поддержке администрации Озерского городского округа, ПО "Маяк", ООО СК "Уралрегионстрой", ООО «Протон», Добрынина Николая Георгиевича, ДЭБЦ, СЮТ, ММПКХ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49568/