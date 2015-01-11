Более 250 жителей Челябинской области подозреваются в заражении омикроном

В заражении штаммом коронавируса «омикрон» подозреваются 255 жителей Челябинской области – их ПЦР-пробы направлены на лабораторные исследования для подтверждения диагноза.

Об этом сообщила первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт. По ее словам, рост заболеваемости новым штаммом на данный момент отмечен в 42 регионах, но их количество растет с каждым днем, и уже примерно через неделю омикрон появится в России повсеместно. Пока же на Южном Урале официально подтвержден только один случай заражения омикроном.

«Что характерно, 70% заразившихся омикроном не выезжали за рубеж. То есть они заразились внутри России», – подчеркнула вице-губернатор.

Омикрон: распространение и защита – что известно на данный час

По словам Ирины Гехт, новый штамм крайне заразен даже для вакцинированных. Из общего количества заболевших 32% – это люди, поставившие прививки. Кроме того около 15% заразившихся – это дети.

В связи с угрозой массового заражения омикроном Гехт призвала работодателей Челябинской области оправить на дистант максимальное количество сотрудников.

https://dostup1.ru/medicine/Bolee-250-zhiteley-Chelyabinskoy-oblasti-podozrevayutsya-v-zarazhenii-omikronom_145756.html