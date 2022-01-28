«ВКонтакте» и «Госуслуги» станут доступны южноуральцам даже при нулевом балансе интернета

Портал государственных услуг и социальная сеть «ВКонтакте» в скором времени будут доступны даже при отрицательном балансе аккаунта домашнего интернета или мобильной связи. Правительственная комиссия включила их в перечень социально значимых ресурсов.

На портале «Госуслуги» зарегистрировано порядка 90 миллионов человек. Там сконцентрированы сервисы, актуальные практически для всех жизненных ситуаций: еженедельно россияне получают на портале до 6,5 миллиона электронных услуг. Доступ к «Госуслугам» даже при нулевом балансе позволит людям продолжать взаимодействовать с государством современным электронным способом.

Жители Челябинской области — одни из самых активных пользователей электронных услуг в стране. По информации министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, сегодня на «Госуслугах» зарегистрировано свыше трех миллионов жителей региона. С начала года на получение федеральных услуг в электронном виде через Единый портал подано свыше 12,4 миллиона заявлений. По этому показателю Челябинская область на протяжении нескольких лет входит в первую десятку субъектов России.

«Самыми популярными электронными услугами являются запись на прием к врачу и вакцинацию, выписка из индивидуального лицевого счета ПФР, подача документов на зачисление ребенка в детский сад, регистрация транспортных средств. Портал госуслуг — это не только одна из самых удобных, но и наиболее безопасная форма получения услуг»,

— прокомментировали в пресс-службе Минцифры региона.

По данным Индекса готовности к цифровизации, 48% россиян отдают предпочтение именно электронному способу получения госуслуг, а 64% отмечают, что взаимодействие с государственными органами через интернет положительно влияет на их жизнь. Возможность онлайн-взаимодействия с органами власти дает также социальная сеть «ВКонтакте». Во «ВКонтакте» есть официальные аккаунты региональных и муниципальных органов власти, бюджетных учреждений — больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев. В сообществах ведомств, например, можно узнать, какие выплаты положены семье, что делать, если почувствовал симптомы коронавируса, как записать ребенка на секцию в районный ФОК. На Южном Урале в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрировано более 726 тысяч уникальных пользователей.

Отметим, что работа над проектом по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам началась в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина. По итогам удачно проведенного эксперимента в июле 2021 года в дополнение к закону «О связи» был принят документ, по которому доступ к сайтам, включенным в перечень социально значимых, предоставляется абоненту бесплатно даже при нулевом балансе.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vkontakte-i-gosuslugi-stanut-dostupny-yuzhnouraltsam-dazhe-pri-nulevom-balanse-interneta/