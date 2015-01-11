Афиша 8-10 апреля!

Кто-то сказал: "Отдых - это то, что вы делаете, когда никто не говорит вам, что делать."

Отдохните как следует! А что посмотреть и куда сходить - ответы в нашей еженедельной афише!

Озерск и его окрестности.

Все выходные:

глк "Егоза":

-9 и 10 апреля (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00. Все трассы.

Тюбинг в этом сезоне больше не работает.

Все выходные: творческие мастер-классы для детей и взрослых в кафе «Костяника» (КБО)

9-ое апреля: 18.30 мастер-класс по акварельной живописи для взрослых.

10-ое апреля: 17.00 мастер-класс по рисованию для детей. 18.30 мастер-класс по акварельной живописи для взрослых.

8-ое апреля

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«У войны не женское лицо» С.Алексиевич

Встреча-исповедь (16+)

9-ое апреля, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Крошка енот и тот, кто сидит в пруду" 3+

18.00 ДК "Маяк"

«Империя детства» - так называется новая концертная программа, посвященная 25-летию Образцового коллектива эстрадной хореографической студии «Шанс».

18.00 Театр кукол "Золотой петушок"

Концерт-капустник для ВЗРОСЛЫХ зрителей, посвященный юбилею театра кукол «Золотой петушок»!

Это отличная возможность ненадолго вернутся в детство!

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати" А. Урбанович

Романтическая комедия (12+)

10-ое апреля, воскресенье

10.00 кск "Лидер"

Открытое Первенство Озерского городского округа по плаванию.

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Заяц, лиса и петух", 5+

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Вверх тормашками!!!" К. Драгунская

Сказка для безобразников и их бабушек (6+)

11.20 глк "Егоза"

Третий этап соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду среди детей групп начальной подготовки «Белые стрелы»

12.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш

Программа "Шоу чудес".

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Баба Шанель" Н.Коляда

Комедия (12+)

Материал подготовила Александра Лебедева.