Афиша 8-10 апреля!

Кто-то сказал: "Отдых - это то, что вы делаете, когда никто не говорит вам, что делать."
Отдохните как следует! А что посмотреть и куда сходить - ответы в нашей еженедельной афише!
Озерск и его окрестности.
Все выходные:
глк "Егоза":
-9 и 10 апреля (суббота и воскресенье) - с 10:00 до 18:00. Все трассы.
Тюбинг в этом сезоне больше не работает.
Все выходные: творческие мастер-классы для детей и взрослых в кафе «Костяника» (КБО)
9-ое апреля: 18.30 мастер-класс по акварельной живописи для взрослых.
10-ое апреля: 17.00 мастер-класс по рисованию для детей. 18.30 мастер-класс по акварельной живописи для взрослых.
8-ое апреля
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«У войны не женское лицо» С.Алексиевич
Встреча-исповедь (16+)
9-ое апреля, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Крошка енот и тот, кто сидит в пруду" 3+
18.00 ДК "Маяк"
«Империя детства» - так называется новая концертная программа, посвященная 25-летию Образцового коллектива эстрадной хореографической студии «Шанс».
18.00 Театр кукол "Золотой петушок"
Концерт-капустник для ВЗРОСЛЫХ зрителей, посвященный юбилею театра кукол «Золотой петушок»!
Это отличная возможность ненадолго вернутся в детство!
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати" А. Урбанович
Романтическая комедия (12+)
10-ое апреля, воскресенье
10.00 кск "Лидер"
Открытое Первенство Озерского городского округа по плаванию.
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Заяц, лиса и петух", 5+
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Вверх тормашками!!!" К. Драгунская
Сказка для безобразников и их бабушек (6+)
11.20 глк "Егоза"
Третий этап соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду среди детей групп начальной подготовки «Белые стрелы»
12.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш
Программа "Шоу чудес".
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Баба Шанель" Н.Коляда
Комедия (12+)
Материал подготовила Александра Лебедева.