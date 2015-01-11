Отдел ЗАГС информирует

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 4 по 10 апреля 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 8 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших. Подробнее
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России -2022» сотрудники УМВД России по ЗАТО г.Озерск проводят комплекс профилактических бесед в общеобразовательных организациях Озерского городского округа. Подробнее
День местного самоуправления закреплен в календаре государственных праздников страны Указом Президента Российской Федерации и отмечается ежегодно 21 апреля. C 2013 года в Озерском городском округе проводятся мероприятия, приуроченные к этому дню. Подробнее
Уважаемые руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности!
На основании распоряжения губернатора Челябинской области от 14.03.2022г. № 193-р «О проведении весенних субботников по санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов» рекомендовано предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности провести в период с 18 апреля по 06 мая 2022 г. (включительно) санитарную очистку территорий населенных пунктов. Подробнее