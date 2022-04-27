ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России направила специализированный мобильный отряд для оказания медицинской помощи в условиях проведения спецоперации.

По указанию руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в Уральском федеральном округе был создан отряд из шести специализированных мобильных бригад для осуществления медицинских мероприятий в условиях проведения спецоперации.

Вышеуказанные бригады были сформированы, укомплектованы и приведены в готовность в кратчайшие сроки под руководством главного врача ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России Евгения Фомина.

В состав бригад включены врачебный и средний медицинский персонал с большим опытом работы в реанимационных отделениях, специалисты скорой медицинской помощи, а также водители, имеющие специальные навыки в управлении машинами неотложной помощи, из городов Озерск, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав, Лесной, Новоуральск, Пермь. Возглавляет отряд врач-анестезиолог-реаниматолог КБ №71 Александр Конради.

27 апреля 2022 года мобильные бригады выехали к месту назначения. Мы уверены, что отряд с честью выполнит поставленные перед ним задачи.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России.