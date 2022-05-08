Объявление о формировании нового состава Общественной молодежной палаты.

В связи с истечением в 2021 году срока полномочий Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Положением об Общественной молодежной палате при Собрании депутатов Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 05.07.2006 № 111 (с изменениями от 16.06.2010 № 149, 25.04.2012 № 63, 27.10.2016 № 182, 24.10.2019 № 154) объявляется формирование нового состава Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа.

Общественная молодежная палата формируется из числа граждан РФ в возрасте от 16 до 30 лет, постоянно проживающих на территории Озерского городского округа, выдвинувшихся самостоятельно или представленных предприятиями или организациями.

В Молодежной палате не могут быть представлены общественные объединения, действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности – разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Включение в состав членов Молодежной палаты при ее формировании осуществляется на основании:

- письменного заявления (для кандидата, выдвинувшегося в члены палаты самостоятельно);

- письменного заявления и выписки из протокола заседания общественной организации или представления предприятия или организации (для кандидата, выдвинутого в члены палаты от предприятия или организации);

- решения о включении в состав Молодежной палаты постоянной комиссии Собрания депутатов по социальной политике по итогам собеседования.

Кандидат вправе представить иные сведения о своих достижениях в общественно-политической, экономической, социальной сферах с приложением соответствующих документов (благодарственные письма, грамоты, рекомендательные письма и т.д.).

Документы принимаются до 18 мая 2022 года по адресу: Собрание депутатов Озерского городского округа, 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 204, с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье, тел.: 2-69-39.

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