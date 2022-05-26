Душевный концерт: в Озерске побывал хор Спасо-Евфимиева монастыря из города Суздаля.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры и 5-летию духовно-просветительской программы «Росток», прошли в Озерске.

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерске с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова, и с благословения Челябинской епархии Русской православной церкви.

Праздничная программа началась по традиции в одном из крупнейших на Южном Урале храме Покрова Пресвятой Богородицы. 25 мая здесь прошла Божественная литургия с участием мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря из Суздаля под руководством Антона Пахомова. В литургии приняли участие прихожане, партнеры благотворительной программы «Росток». Во время богослужения присутствовало большое количество детей. В храм привезли икону основателя монастыря преподобного Евфимия с частицей его святых мощей, написанную суздальскими мастерами. Все желающие в течение дня могли приложиться к иконе.

Благочинный Озёрского округа Челябинской епархии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин:

– Хор Спасо-Евфимиева монастыря прибыл к нам из Суздаля, города Золотого кольца России, из тех мест, где расцветала и утверждалась христианская вера на Святой Руси. И это замечательно, что для нас, православных христиан, есть возможность умножить радость от совместной молитвы, особенно теперь, во дни пасхального периода. Нашими прихожанами такие богослужения воспринимаются с особым трепетом и духовной радостью.

Вечером в акустическом филармоническом зале ДМШ №1 состоялся праздничный концерт. В рамках 5-летия духовно-просветительской программы «Росток» в этот вечер здесь чествовали ее партнеров. Представители Детской музыкальной школы №1, театра кукол «Золотой петушок», Культурно-досугового центра, общественной организации «Наши дети», театра драмы и комедии «Наш дом», детской художественной школы были награждены благодарственными письмами за активное участие в реализации программы «Росток» и личный вклад в духовно-нравственное воспитание детей и молодежи Озерска. Прекрасным подарком для активистов программы стала поездка на финал Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова в Москве. После торжественной части начался концерт мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря – уникального коллектива, в репертуаре которого не только церковные песнопения. В этот вечер прозвучали проникновенные духовные композиции и патриотические песни.

Андрей Комаров, инициатор духовно-просветительской программы «Росток», почетный гражданин Челябинской области:

– Духовно-просветительская программа «Росток» существует 5 лет. За это время мы реализовали большое количество значимых для города проектов, направленных на просвещение, приобщение детей и подростков к культурным и православным ценностям, развитие творческого потенциала. Большое значение мы уделяем инклюзивному направлению, которое с каждым годом усиливается и приобретает новые форматы. Проекты в рамках программы «Росток» не только учат чему-то новому. Они реализовываются с любовью, создавая добрую и искреннюю атмосферу на каждом мероприятии. И находят очень широкий отклик среди детей и их родителей. Сердечно благодарю Челябинскую епархию Русской православной церкви за духовную поддержку, администрацию Озерского городского округа, всех наших партнеров за содействие в реализации программы!

Олег Ланге, заместитель главы Озерского городского округа:

– Для города эта программа очень важна и значима. Неслучайно на протяжении 5 лет мы сотрудничаем в этом направлении. И результатом этой работы становится огромная благодарность детей, жителей Озерска. Мы видим, как растет интерес к программе, увеличивается количество участников. Мы благодарны инициаторам за это полезное и доброе дело, рады участвовать и вносить свой вклад в этот проект.

Ольга Стебунова, заслуженная артистка России, куратор духовно-просветительской программы «Росток»:

– Пятилетие – это повод для того, чтобы подвести итоги, проанализировать, в том ли направлении развивается программа, какой отклик она имеет. Повод, чтобы сказать спасибо всем сопричастным. Когда мы запускаем проекты в Озерске, все знают, что это будет не просто что-то новое, интересное и полезное для детей. Это будет реализовано с добром, с душой и любовью. Программа «Росток» делается для детей взрослыми, умными, талантливыми людьми. А работа с детьми делает нас добрее, радостнее, и мы надеемся на взаимную любовь. Это очень объединяет и вдохновляет.

Кульминацией праздника стала специальная духовная программа «Вечерняя молитва» в исполнении мужского хора в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры и 5-летию духовно-просветительской программы «Росток», продолжились 26 мая. На сцене Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» прошли благотворительные спектакли Театра мюзикла Свердловской Детской филармонии. Постановка «Айболит-суперстар» планировалась к показу в Озерске в декабре 2021 года в рамках XVIII благотворительного фестиваля «Снежность» мецената Андрея Комарова, но была перенесена из-за ограничений, связанных с COVID-19. Наконец спектакли состоялись, подарив юным озерчанам праздник и много радости.

Для справки:

Духовно-просветительская программа «Росток» была запущена в 2017 году по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова, и реализуется с благословения Челябинской епархии Русской православной церкви. Ее основными направлениями являются духовно-просветительская деятельность, развитие творческого потенциала детей и подростков, инклюзивные проекты, образовательные программы, благотворительные акции.

Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям: Пасхальный и Рождественский фестивали, фестиваль искусств «Дорога к храму», Дни славянской письменности и культуры, а также творческие лаборатории. Участниками духовно-просветительской программы ежегодно становятся более 500 человек.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с городской Администрацией и при поддержке Челябинской епархии. Партнерами программы выступают Культурно-досуговый центр Озерского городского округа, Детская музыкальная школа №1, театр кукол «Золотой Петушок» и городская общественная организация родителей детей-инвалидов «Наши дети».

За 2021 год участники программы «Росток» создали спектакль «Звонят, звонят колокола» по произведению протоирея Николая Агафонова «Про колокол Бим-Бим» к Светлой Пасхе, приняли участие в разнообразных творческих и образовательных курсах ко Дню славянской письменности и культуры, фестивале «Дорога к храму». В сотрудничестве с Озерским театром кукол был запущен инклюзивный проект «Мир на ладошке», который направлен на формирование инклюзивной образовательной и творческой среды для реабилитации, развития и социализации детей с ограниченными возможностями. Отдельно стоит отметить масштабный летний интенсив по компьютерной грамотности, реализованный совместно с Российской компьютерной академией «ШАГ», в рамках которого участники проекта научились создавать собственные сайты, игры, монтировать медиаконтент, моделировать 3D объекты и многое другое.

Информация и фото пресс-службы Андрея Комарова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51142/