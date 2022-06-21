Инспекторы-кинологи посетили детей с ограниченными возможностями.

21 июня специалисты-кинологи МВД России отмечают свой профессиональный праздник.

В преддверии Дня кинологической службы сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с представителями некоммерческой организации помощи детям с ограниченными возможностями и инвалидностью «Твердыми шагами» посетили «Озерский центр содействия семейному воспитанию».

Встречи начались с показательных выступлений. Инспекторы-кинологи и их четвероногие напарники продемонстрировали собравшимся элементы основного курса дрессировки служебных животных, а также свои способности по поиску целевых объектов по их запаху и безошибочно нашли искомый предмет. Далее ребятам и их родителям продемонстрировали навыки обнаружения наркотических средств.

Полицейские рассказали о работе кинологической службы – какие породы собак чаще всего стоят на страже порядка, сколько времени требуется для воспитания щенка и обучению его основным приёмам.

В завершении мероприятия ребята с удовольствием пообщались со служебными животными, погладили и покормили их, а также поблагодарили полицейских, вручили им подарки сделанные своими руками и рассказали трогательное стихотворение о работе кинологов.