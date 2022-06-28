Жители Озерска продолжают переводить деньги мошенникам.

Несмотря на ежедневное проведение профилактической работы сотрудниками полиции среди жителей Озерского городского округа, не все знают о схемах мошенников и действуют по указанию незнакомцев по телефону.

Несмотря на ежедневное проведение профилактической работы сотрудниками полиции среди жителей Озерского городского округа, не все знают о схемах мошенников и действуют по указанию незнакомцев по телефону.

Так, житель города 1981 года рождения после звонка от неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительного ведомства, сообщил ему под диктовку все данные о себе, в том числе место работы, доход и информацию об имеющихся денежных средствах на счетах. Поверив незнакомцу, что ведется уголовное дело, в рамках которого необходимо оформить кредит и перевести его на безопасный счет, мужчина отправился в отделение банка. Совершив операции по переводу денежных средств, мошенники, сообщили, что свяжутся с потерпевшим на следующий день. Также злоумышленники рекомендовали никому не рассказывать об этой ситуации, чтобы не нарушать тайну следствия, однако мужчина поделился своей историей с другом, который ему сообщил, что его обманули мошенники. После чего озерчанин обратился в полицию. Сумма ущерба составила 50 000 рублей.

Жительница города 2000 года рождения также связалась с мошенниками. Желая приобрести музыкальную акустическую колонку на сайте бесплатных объявлений девушка связалась с продавцом, изучив отзывы, и обговорив условия доставки, совершила перевод полной стоимости покупки, а именно 20 000 рублей. По просьбе продавца отправила чек, однако, связавшись с техподдержкой транспортной компании поняла, что продавец отказался от услуги отправки сразу после получения денег.

По данным фактам следственным отделом УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Не совершайте финансовые операции по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров, кем бы вам не представлялись.

При совершении покупок в сети Интернет не переходите по ссылкам, несмотря на называемые предлоги, не переводите деньги в качестве частичной или полной оплаты.