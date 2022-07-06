Евгений Щербаков: «Каждый год у нас добавляются благоустроенные объекты».

В ходе вчерашней рабочей поездки глава округа Евгений Щербаков побывал на двух объектах, которые уже в этом году заметно изменят облик «старого города» и придадут импульс развитию большого микрорайона Озерска.

Первую остановку руководитель муниципалитета сделал в сквере им. Б.В. Броховича, где развернуты работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в Озерском городском округе». По проекту и комментариям специалистов, за несколько месяцев территория здесь заметно преобразится: появятся новые дорожки, скамейки, система освещения, урны, деревья, цветники и газоны. Подрядчик – ООО ТД "Монолит" приступил к выполнению своих обязательств в мае, к 1 сентября реконструкция должна быть завершена.

Глава округа положительно оценил ход работ в сквере и отметил, что благоустройство общественных пространств активно идет в Озерске уже шестой год подряд:

- За последние годы в округе реализовано значительное количество благоустроительных проектов. В первую очередь надо вспомнить парк культуры и отдыха - очень востребованное место отдыха озерчан, после долгих лет забвения здесь впервые было сделано освещение и заасфальтированы все пешеходные дорожки. Мы провели масштабные работы по освещению и благоустройству десятков дворов, новый облик обрели пешеходная часть проспекта Карла Маркса и набережная бульвара Гайдара, скверы в поселках Новогорный и Метлино, пляж «Дальний». Несколько прогулочных зон в новом микрорайоне Озерска стали более удобными и безопасными. Невозможно представить комфортную жизнь без хороших дорог: сделан капитальный ремонт Каслинского, Озерского, Метлинского и Татышского шоссе, выполнен большой объем «карточного» ремонта в городе, ведется текущий дорожный ремонт улиц и проспектов. Все помнят, что еще несколько лет назад большинство дорог в округе были разбиты, на сегодняшний день картина совершенно иная.

По словам главы округа, сегодня есть некоторые замечания по содержанию благоустроенных объектов, но УКСиБ дано поручение в ближайшее время улучшить ситуацию.

- В этом году мы занимаемся общественной территорией в «старом городе». Сквер Броховича - очень хорошее место, в «старом городе» не хватало таких обновленных объектов, которые дали бы новую энергетику развитию микрорайона. Мы сохраняем традиции прошлого в сквере Броховича, но при этом придаем ему современный облик, чтобы жителям было приятно там находиться – они могли бы не только приходить и вспоминать легендарного директора, но в то же время комфортно отдыхать.

Вторым объектом, который посетил Евгений Щербаков, стала строительная площадка ледовой арены «Высота»:

- Это наш совместный проект с Андреем Ильичом Комаровым и областью. Я побывал на месте, видно, что работы – на финишной прямой. И что важно: помимо самой ледовой арены проект предусматривает дополнительные возможности для занятий спором и активного отдыха: футбольное поле, элементы воркаута, детскую площадку… - все это будет в шаговой доступности для жителей микрорайона.

Сквер им Б.В. Броховича и ледовая арена «Высота» станут теми объектами, которые, по мнению руководства муниципалитета, придадут новый импульс развитию одного из старейших микрорайонов Озерска. Но на этом преобразования не закончатся. В текущем году будет заключен двухгодичный контракт на проектирование и благоустройство сквера 40-летия Победы по ул. Набережная (с окончанием работ в 2024 году).

Евгений Щербаков:

– Спасибо жителям за голосование и поддержку проектов по улучшению городской среды. Каждый год у нас добавляются и будут добавляться благоустроенные объекты.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51574/