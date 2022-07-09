Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 12.07.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня вторник 12 июля 2022 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 21 град. С

• атмосферное давление 748 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 91 %

• ветер северо-восточный 3-5 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Калинина 3 с 9 до окончания

Дзержинского 59-5п, К.Маркса 22-2п, с 9 до 12 часов

К.Маркса 19-1 п К.Маркса 6-2 п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения Иртяшская 3-4,5 п-ды с 9 до окончания

3 В сетях горячего

водоснабжения и отопления По постановлению с 00.00 часов 01.07.22

1.Фитосанитарная обстановка: в норме.

1.2 Эпидемиологическая обстановка: в норме.

1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

1.5.РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,16

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:

- с 05.06.2022 по 01.09.2022 купальный сезон;

- с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон.

В связи с падением уровня воды в озере Иртяш внесены изменения постановление от 15.04.2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год»:

1) места для массового отдыха на водоемах:

· участок береговой полосы в районе пляжа «Нептун» в 15 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Архипова, д. № 6;

· участок береговой полосы в районе пляжа «Дальний» в 60 м на запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, улица Иртяшская, д. № 7;

· участок береговой полосы в зоне рекреации МБУ ПКиО расположенный по адресу: г. Озерск улица Парковая, д № 1;

· пляж в зоне рекреации ДОЛ «Отважных» расположен по адресу: г. Озерск, ул. Иртяшская, 100;

· пляж в зоне рекреации ДОЛ «Орленок» расположен по адресу: г. Озерск, северный берег озера Акакуль;

· пляж в зоне рекреации ДОЛ «Звездочка» расположен по адресу: г. Озерск, северный берег озера Акакуль;

2) места опасные для купания:

· участок прибрежной зоны в районе пляжа «Молодежный» в 105 м на юго-восток от ориентира - здание МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, расположенное по адресу: г. Озерск, ул. Бажова, д 28;

· обводненный карьер в 115 м на юго - запад от ориентира - нежилое здание, расположенное по адресу: г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус 4;

· обводненный карьер в 85 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 1;

· обводненный карьер в 35 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;

· озера Большая и Малая Нанога; Кызылташ; Булдым; Иртяш в микрорайоне Заозерный.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа».( Постановление №1524 от 31.05.2022 Главы Озерского городского округа).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 12 июля 2022 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами грозы, днем местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер восточный ночью 2-7 м/с, местами до 11 м/с, днем 4-9 м/с, при грозах 12-17 м/с. Температура воздуха ночью плюс 14-19°, в низинах до плюс 9°, днем плюс 28-33°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Экологическая обстановка: Медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.ДТП: в результате нарушения обзора при повреждении лобового стекла из-за града, потери водителями сознания при тепловом ударе, выхода из строя узлов и агрегатов автомобилей и деформации на дорожном полотне при высоких температурах, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий в количестве 5-10 случаев на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4.ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5.Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7.Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8.Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9.За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 229 обращений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/51600/