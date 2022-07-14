Афиша на 16-17 июля.

Самая серединка лета! Отдыхаем, радуемся теплу и солнцу и...развлекаемся!

Озерск и его окрестности:

Все выходные:

График работы аттракционов в Детском парке:

Лодочная станция приглашает!

если вы пришли в Городской парк с детьми, водную прогулку этим летом можно продолжить катанием на паровозике. Отправляется он от Лодочной станции, там же можно приобрести билет. Малыши допускаются на аттракцион с родителями. До 3-х лет билет для них приобретать не надо, катаетесь по одному родительскому. Детей постарше допускают одних.

Суббота, 16-ое июля

глк "Егоза"

С 11:00 до 16:00 работает Байк Парк Егоза

-Подъёмник

-6 велотрасс

-Обед от шефа (могут купить все желающие, кто просто будет гулять мимо)

с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от "Экстремальный Урал 74"

Кыштым

Воскресенье, 17-ое июля

В Кыштыме готовятся отпраздновать День металлурга.

Программа начнется в 19.00 с праздничного концерта «Книга рекордов КМЭЗ». Поздравить металлургов приедет группа «Градусы». После выступления хедлайнеров состоится праздничный салют.

Карабаш

В Карабаше праздник начнется с выставки декоративно-прикладного творчества жителей города «Город мастеров» в 11.00. В 12.00 на центральной площади пройдет XII городской конкурс детского творчества и таланта «Маленькая Мисс-2022». А уже в 14.00 на центральной площади города стартует мотошоу Алексея Колесникова.

Материал подготовила Александра Лебедева.