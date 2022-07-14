Афиша на 16-17 июля.

Самая серединка лета! Отдыхаем, радуемся теплу и солнцу и...развлекаемся!
Озерск и его окрестности:
Все выходные:
График работы аттракционов в Детском парке:
Лодочная станция приглашает!
если вы пришли в Городской парк с детьми, водную прогулку этим летом можно продолжить катанием на паровозике. Отправляется он от Лодочной станции, там же можно приобрести билет. Малыши допускаются на аттракцион с родителями. До 3-х лет билет для них приобретать не надо, катаетесь по одному родительскому. Детей постарше допускают одних.
Суббота, 16-ое июля
глк "Егоза"
С 11:00 до 16:00 работает Байк Парк Егоза
-Подъёмник
-6 велотрасс
-Обед от шефа (могут купить все желающие, кто просто будет гулять мимо)
с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от "Экстремальный Урал 74"
Кыштым
Воскресенье, 17-ое июля
В Кыштыме готовятся отпраздновать День металлурга.
Программа начнется в 19.00 с праздничного концерта «Книга рекордов КМЭЗ». Поздравить металлургов приедет группа «Градусы». После выступления хедлайнеров состоится праздничный салют.
Карабаш
В Карабаше праздник начнется с выставки декоративно-прикладного творчества жителей города «Город мастеров» в 11.00. В 12.00 на центральной площади пройдет XII городской конкурс детского творчества и таланта «Маленькая Мисс-2022». А уже в 14.00 на центральной площади города стартует мотошоу Алексея Колесникова.
Материал подготовила Александра Лебедева.