На Егозе пройдет третий рок-пикник. На этот раз он будет «полуакустический».

3 сентября у подножья горы Егоза пройдет полуакустический рок-пикник!

Он будет проходить на открытом воздухе - на территории горно-лыжного комплекса "Егоза" (110 км от Челябинска, 150 км от Екатеринбурга, 55 км от Снежинска, 25 км от Озёрска и 5 от Кыштыма)

Билеты можно будет купить перед началом мероприятия при въезде на территорию. Стоимость 250 рублей (с человека)!

Парковка бесплатная.

Возможна аренда мангальных зон.

А также размещение палатки.

Список групп-участниц:

ГАВРИЛОВ г. Челябинск

ПУНШ г. Миасс

Не Для Всех г. Сысерть

Dropps г. Озерск

ПБМ г. Снежинск

Справки и бронь мангальных зон по телефону: +7 (982) 277-63-33

Информационный спонсор проекта: "Европа Плюс Озёрск" (103.9FM), "НАШЕ Радио" Снежинска и "НАШЕ радио" 103.5 FM | Челябинск.

#егозарок

#егожу_на_егозе