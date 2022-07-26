На Егозе пройдет третий рок-пикник. На этот раз он будет «полуакустический».

3 сентября у подножья горы Егоза пройдет полуакустический рок-пикник!
Он будет проходить на открытом воздухе - на территории горно-лыжного комплекса "Егоза" (110 км от Челябинска, 150 км от Екатеринбурга, 55 км от Снежинска, 25 км от Озёрска и 5 от Кыштыма)
Билеты можно будет купить перед началом мероприятия при въезде на территорию. Стоимость 250 рублей (с человека)!
Парковка бесплатная.
Возможна аренда мангальных зон.
А также размещение палатки.
Список групп-участниц:
ГАВРИЛОВ г. Челябинск
ПУНШ г. Миасс
Не Для Всех г. Сысерть
Dropps г. Озерск
ПБМ г. Снежинск
Справки и бронь мангальных зон по телефону: +7 (982) 277-63-33
Информационный спонсор проекта: "Европа Плюс Озёрск" (103.9FM), "НАШЕ Радио" Снежинска и "НАШЕ радио" 103.5 FM | Челябинск.
#егозарок
#егожу_на_егозе