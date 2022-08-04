Сотрудники полиции провели «Зарядку со стражем порядка» в детском саду.

В преддверии Дня физкультурника, который ежегодно проводится во вторую субботу августа, сотрудники полиции организовали спортивную эстафету с воспитанниками 7 группы МБДОУ ДС № 27.

Перед началом эстафеты инспектор направления профессиональной подготовки старший лейтенант внутренней службы УМВД России по ЗАТО г. Озерск КМС по дзюдо Сергей Комаров провел утреннюю зарядку и под музыкальное сопровождение показал ребятам комплекс физических упражнений. После разминки ребята поделились на две команды. «Серена» и «Звездочки» активно выполняли спортивные задания, соревновались в скорости, ловкости, меткости и внимательности.

После веселой эстафеты сотрудники полиции поблагодарили ребят за участие в спортивном мероприятии, а также вручили благодарственные письма за участие в ведомственных конкурсах рисунков и подарили спортивный инвентарь для того, чтобы ребята занимались активными играми на прогулке.