Афиша на 6-10 сентября!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
С 9 до 19.00 пн-пт, с 10 до 18.00 в воскресенье выставочный зал Городской библиотеки.
Выставка Василия Кокшина «Дао дерева».
9 сентября, пятница
18.00 ДК им.А.С.Пушкина
День открытых дверей
10 сентября, суббота
С 11 до 16.00 глк "Егоза"
Работает Байк Парк Егоза
-Подъёмник
-6 горных велотрасс
В 15:00 Обед от шефа (могут заказать все желающие)
Ежеминутно территория ГЛК доступна для прогулок пешим и велотуристам, в том числе и тропы проекта #егоза_сугомак.
А также в любой день возможна аренда:
-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электровелосипедов). Подробности:+7 (965) 854-25-31
-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН
11.00 ДК "Строитель"
Праздничная программа «Шесть соток», посвященная Дню садовода Челябинской области.
12.00 Детский парк
Детский фестиваль "Старт к успеху". Презентация учреждений культуры, дополнительного образования и спорта.
Метериал подготовила Александра Лебедева.