Афиша на 6-10 сентября!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

С 9 до 19.00 пн-пт, с 10 до 18.00 в воскресенье выставочный зал Городской библиотеки.

Выставка Василия Кокшина «Дао дерева».

9 сентября, пятница

18.00 ДК им.А.С.Пушкина

День открытых дверей

10 сентября, суббота

С 11 до 16.00 глк "Егоза"

Работает Байк Парк Егоза

-Подъёмник

-6 горных велотрасс

В 15:00 Обед от шефа (могут заказать все желающие)

Ежеминутно территория ГЛК доступна для прогулок пешим и велотуристам, в том числе и тропы проекта #егоза_сугомак.

А также в любой день возможна аренда:

-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электровелосипедов). Подробности:+7 (965) 854-25-31

-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН

11.00 ДК "Строитель"

Праздничная программа «Шесть соток», посвященная Дню садовода Челябинской области.

12.00 Детский парк

Детский фестиваль "Старт к успеху". Презентация учреждений культуры, дополнительного образования и спорта.

Метериал подготовила Александра Лебедева.