Афиша 13-18 сентября!

Спешим представить городскую афишу на 13-18 августа!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю и в выходные:
глк "Егоза"
На этой неделе на Егозе все пойдет по плану и привычной схеме:
ежеминутно территория ГЛК доступна для прогулок пешим и велотуристам, в том числе и тропы проекта #егоза_сугомак.
А также в любой день возможна аренда:
-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электро велосипедов). Подробности: +7 (965) 854-25-31
-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН
А также:
17 сентября, суббота
С 11:00 до 16:00 работает Байк Парк Егоза
-Подъёмник
-6 горных велотрасс
В 15:00 Обед от шефа (могут заказать все желающие)
С 9 до 19.00 пн-пт, с 10 до 18.00 в воскресенье выставочный зал Городской библиотеки.
Выставка Василия Кокшина «Дао дерева».
График работы аттракционов Детского парка:
пн-вт - выходные дни.
ср-вскр - с 11 до 19.00
17 сентября, суббота
10.00 стадион "Труд"
Кросс наций. Регистрация участников с 9.00, старт в 10.00
12.00 Детский парк
Фестиваль волонтеров. Гостей ждёт полное погружение в волонтерскую деятельность, полезные встречи с лекторами, увлекательная квест-игра, благодаря которой участники смогут лучше разобраться в направлениях волонтерской деятельности, попробовать на себе роль волонтера и выбрать именно то направление, которое по душе!
18 сентября, воскресенье
9.00 велогонка на трассе "Муравейник"
Рукотворная трасса не даст заскучать и расслабиться. Крутые спуски, нырки, торчки, камни, бревна, трамплины и мосты сменяются один за другим!
На большом круге построен новый участок длиной 300 метров!
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
Премьера: «Лёнечка – будущий рок-музыкант», 7+. История, в которой нет кукол, но есть место для фантазии и веры в себя.
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru
Материал подготовила Александра Лебедева.