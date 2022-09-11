Афиша 13-18 сентября!

Спешим представить городскую афишу на 13-18 августа!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю и в выходные:

глк "Егоза"

На этой неделе на Егозе все пойдет по плану и привычной схеме:

ежеминутно территория ГЛК доступна для прогулок пешим и велотуристам, в том числе и тропы проекта #егоза_сугомак.

А также в любой день возможна аренда:

-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электро велосипедов). Подробности: +7 (965) 854-25-31

-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН

А также:

17 сентября, суббота

С 11:00 до 16:00 работает Байк Парк Егоза

-Подъёмник

-6 горных велотрасс

В 15:00 Обед от шефа (могут заказать все желающие)

С 9 до 19.00 пн-пт, с 10 до 18.00 в воскресенье выставочный зал Городской библиотеки.

Выставка Василия Кокшина «Дао дерева».

График работы аттракционов Детского парка:

пн-вт - выходные дни.

ср-вскр - с 11 до 19.00

17 сентября, суббота

10.00 стадион "Труд"

Кросс наций. Регистрация участников с 9.00, старт в 10.00

12.00 Детский парк

Фестиваль волонтеров. Гостей ждёт полное погружение в волонтерскую деятельность, полезные встречи с лекторами, увлекательная квест-игра, благодаря которой участники смогут лучше разобраться в направлениях волонтерской деятельности, попробовать на себе роль волонтера и выбрать именно то направление, которое по душе!

18 сентября, воскресенье

9.00 велогонка на трассе "Муравейник"

Рукотворная трасса не даст заскучать и расслабиться. Крутые спуски, нырки, торчки, камни, бревна, трамплины и мосты сменяются один за другим!

На большом круге построен новый участок длиной 300 метров!

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

Премьера: «Лёнечка – будущий рок-музыкант», 7+. История, в которой нет кукол, но есть место для фантазии и веры в себя.

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru

Материал подготовила Александра Лебедева.