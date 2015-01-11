Афиша на 20-25 сентября!

Чем порадует нас афиша? Открытие театрального сезона, велозабеги и гонки, выставки и прогулки по красивейшим местам Озерска и рядом с ним!

Озерск и его окрестности:

Все дни недели:

глк "Егоза"

24 и 25 сентября Кубок Егозы 2022 по маунтинбайку!

Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_9889

А также территория ГЛК доступна для прогулок пешим и вело туристам, в том числе и тропы проекта #егоза_сугомак

Возможна аренда:

-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электро велосипедов). Подробности по телефону: +7 (965) 854-25-31

-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН

Городской музей приглашает посетить новую фотовыставку из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская деревня».

Выставка познакомит посетителей с повседневной жизнью и заботами современных жителей южноуральской глубинки, ее прошлым и настоящим.

- понедельник - четверг с 10.00 до 19.00

- пятница с 10.00 до 18.00

- суббота с 10.00 до 16.00

- выходной - воскресенье.

Детский парк приглашает! График работы аттракционов в сентябре:

22 сентября, четверг

19.00 ДК "Маяк"

Комедия "Отдам бывшего в хорошие руки"

В ролях:

Юлия МИХАЛКОВА (Уральские пельмени)

Мария КРАВЧЕНКО (Comedy Woman)

Максим КИСЕЛЕВ (Однажды в России)

24 сентября, суббота

С 11 до 13.00 Велопробег и «Атомный движ» ждут вас и ваших деток!

Вас ждут экскурсии, викторины, игры и мастер-классы!

11 и 18.00 Театр кукол "Золотой петушок"

Гастроли верхнеуфалейского театра «Вымысел» - 24 сентября!

11:00 озорная и музыкальная сказка – «БИМ-БОМ, или Почти правдивая история», 3+

18:00 современное прочтение классического романа Ф.М. Достоевского – романтический хоррор «Двойник», 12+. Спектакль можно посмотреть оплатив билет ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ!

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Наш дом" открывает юбилейный 75-й сезон премьерой спектакля "Космос" А. Житковского.

25 сентября, воскресенье

С 9 до 10.30 регистрация на стадионе "Труд"

Спортивный праздник "Забег атомных городов". Первые старты в 11.00

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Открытие детского театрального сезона! Сказка для самых маленьких (0+)

"Красная Шапочка" - по мотивам сказки Ш.Перро

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Наш дом" открывает юбилейный 75-й сезон премьерой спектакля "Космос" А. Житковского.

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru

Материал подготовила Александра Лебедева.