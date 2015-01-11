Афиша на 20-25 сентября!

Чем порадует нас афиша? Открытие театрального сезона, велозабеги и гонки, выставки и прогулки по красивейшим местам Озерска и рядом с ним!
Озерск и его окрестности:
Все дни недели:
глк "Егоза"
24 и 25 сентября Кубок Егозы 2022 по маунтинбайку!
Подробности - https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_9889
А также территория ГЛК доступна для прогулок пешим и вело туристам, в том числе и тропы проекта #егоза_сугомак
Возможна аренда:
-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электро велосипедов). Подробности по телефону: +7 (965) 854-25-31
-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН
Городской музей приглашает посетить новую фотовыставку из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская деревня».
Выставка познакомит посетителей с повседневной жизнью и заботами современных жителей южноуральской глубинки, ее прошлым и настоящим.
- понедельник - четверг с 10.00 до 19.00
- пятница с 10.00 до 18.00
- суббота с 10.00 до 16.00
- выходной - воскресенье.
Детский парк приглашает! График работы аттракционов в сентябре:
22 сентября, четверг
19.00 ДК "Маяк"
Комедия "Отдам бывшего в хорошие руки"
В ролях:
Юлия МИХАЛКОВА (Уральские пельмени)
Мария КРАВЧЕНКО (Comedy Woman)
Максим КИСЕЛЕВ (Однажды в России)
24 сентября, суббота
С 11 до 13.00 Велопробег и «Атомный движ» ждут вас и ваших деток!
Вас ждут экскурсии, викторины, игры и мастер-классы!
11 и 18.00 Театр кукол "Золотой петушок"
Гастроли верхнеуфалейского театра «Вымысел» - 24 сентября!
11:00 озорная и музыкальная сказка – «БИМ-БОМ, или Почти правдивая история», 3+
18:00 современное прочтение классического романа Ф.М. Достоевского – романтический хоррор «Двойник», 12+. Спектакль можно посмотреть оплатив билет ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ!
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Наш дом" открывает юбилейный 75-й сезон премьерой спектакля "Космос" А. Житковского.
25 сентября, воскресенье
С 9 до 10.30 регистрация на стадионе "Труд"
Спортивный праздник "Забег атомных городов". Первые старты в 11.00
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Открытие детского театрального сезона! Сказка для самых маленьких (0+)
"Красная Шапочка" - по мотивам сказки Ш.Перро
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Наш дом" открывает юбилейный 75-й сезон премьерой спектакля "Космос" А. Житковского.
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru
Материал подготовила Александра Лебедева.