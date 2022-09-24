Городская афиша: с 26 сентября по 2 октября!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
Городской музей приглашает посетить новую фотовыставку из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская деревня».
Выставка познакомит посетителей с повседневной жизнью и заботами современных жителей южноуральской глубинки, ее прошлым и настоящим.
- понедельник - четверг с 10.00 до 19.00
- пятница с 10.00 до 18.00
- суббота с 10.00 до 16.00
- выходной - воскресенье.
28 сентября, среда
12.00 ДК "Строитель"
Открытие сезона в Университете творчества третьего возраста. В программе под названием «Нам года – не беда, коль душа молода!» будут представлены факультеты и их кураторы. Зрителей также ждёт концертная программа с участием добровольцев творчества "серебряных" волонтеров.
18.00 Холл городской поликлиники №1
Выставка плакатов и карикатур на тему «Живи трезво!». Дети школьного возраста совместно со взрослыми профессиональными художниками доходчиво, ярко, с юмором выражают свое отношение к очень серьезной социальной и медицинской проблеме: обличают пагубные привычки и призывают вести здоровый образ жизни.
29 сентября, четверг
14.00 Читальный зал Центральной городской библиотеки
кция в поддержку русской литературы и чтения "Литературный диктант".
Диктант — это 20 вопросов, посвященных русской литературе от классики до современности. Стать участником диктанта может любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно прийти в читальный зал библиотеки и ответить на вопросы в письменной форме. Участники, победители и отличники Диктанта получают дипломы и сертификаты. Время выполнения - 60 мин.
Приглашаем всех заинтересованных! Справки по тел. 2-30-78
30 сентября, пятница
16.00 Детский парк
Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека с участием военного оркестра Озерской дивизии.
1 октября, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сапожник и Царь", спектакль поставленный режиссером Дмитрием Ерохиным по мотивам сказок Кавказа. История о том, как мудрый Сапожник царя перехитрил.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Курчатов"
Драматическая фантазия в 2-х действиях (16+)
2 октября, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
«Лёнечка – будущий рок-музыкант», спектакль в котором нет кукол или ширмы, но есть детская мечта. Мечта стать настоящими рок-музыкантами!
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Зарядка для хвоста"
Сказка (0+)
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru
Материал подготовила Александра Лебедева.