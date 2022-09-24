Городская афиша: с 26 сентября по 2 октября!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

Городской музей приглашает посетить новую фотовыставку из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская деревня».

Выставка познакомит посетителей с повседневной жизнью и заботами современных жителей южноуральской глубинки, ее прошлым и настоящим.

- понедельник - четверг с 10.00 до 19.00

- пятница с 10.00 до 18.00

- суббота с 10.00 до 16.00

- выходной - воскресенье.

28 сентября, среда

12.00 ДК "Строитель"

Открытие сезона в Университете творчества третьего возраста. В программе под названием «Нам года – не беда, коль душа молода!» будут представлены факультеты и их кураторы. Зрителей также ждёт концертная программа с участием добровольцев творчества "серебряных" волонтеров.

18.00 Холл городской поликлиники №1

Выставка плакатов и карикатур на тему «Живи трезво!». Дети школьного возраста совместно со взрослыми профессиональными художниками доходчиво, ярко, с юмором выражают свое отношение к очень серьезной социальной и медицинской проблеме: обличают пагубные привычки и призывают вести здоровый образ жизни.

29 сентября, четверг

14.00 Читальный зал Центральной городской библиотеки

кция в поддержку русской литературы и чтения "Литературный диктант".

Диктант — это 20 вопросов, посвященных русской литературе от классики до современности. Стать участником диктанта может любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно прийти в читальный зал библиотеки и ответить на вопросы в письменной форме. Участники, победители и отличники Диктанта получают дипломы и сертификаты. Время выполнения - 60 мин.

Приглашаем всех заинтересованных! Справки по тел. 2-30-78

30 сентября, пятница

16.00 Детский парк

Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека с участием военного оркестра Озерской дивизии.

1 октября, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сапожник и Царь", спектакль поставленный режиссером Дмитрием Ерохиным по мотивам сказок Кавказа. История о том, как мудрый Сапожник царя перехитрил.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Курчатов"

Драматическая фантазия в 2-х действиях (16+)

2 октября, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

«Лёнечка – будущий рок-музыкант», спектакль в котором нет кукол или ширмы, но есть детская мечта. Мечта стать настоящими рок-музыкантами!

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Зарядка для хвоста"

Сказка (0+)

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Материал подготовила Александра Лебедева.