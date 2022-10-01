Афиша 4-9 октября!

Афиша на неделю! С 4-го по 9-ое октября!
Озерск и его окрестности
Всю неделю:
глк "Егоза"
Осенью территория Егозы открыта для прогулок и катания на велосипедах. Вы можете как просто подняться на верх, так как и прогуляться по одному из маршрутов проекта "Сеть экотроп "Егоза-Сугомак".
Возможна аренда:
-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электро велосипедов) от Экстремальный Урал 74. Предварительная запись по телефону +7 (965) 854-25-31
-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН
Гоу гулять на гору!
Городской музей приглашает посетить новую фотовыставку из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская деревня».
Выставка познакомит посетителей с повседневной жизнью и заботами современных жителей южноуральской глубинки, ее прошлым и настоящим.
- понедельник - четверг с 10.00 до 19.00
- пятница с 10.00 до 18.00
- суббота с 10.00 до 16.00
- выходной - воскресенье.
7 октября, пятница
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати" А. Урбанович
Романтическая комедия (12+)
8 октября, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Маша и медведь, 5+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Космос". Вселенская комедия (16+)
9 октября, воскресенье
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Мой папа - птиц" Д.Алмонд
Сказка (6+)
11.00 Театр кукол "Золотой петушок".
«Дорожная азбука». В игровой форме узнаем как правильно вести себя на дороге. Соблюдать правила – важно! 5+
14.00 ДК им.А.С.Пушкина в п.Татыш
Арт-встреча: "Йога и творчество".
Вас ждет:
- практика Хатха йога,
- мастер-класс "Мехенди" - роспись по телу хной,
- фуршет с полезными ЭКО сладостями.
15.00 Центральная городская библиотека.
Озёрский клуб любителей фотографии "Объективный мир" и Центральная городская библиотека приглашают на открытие выставки "Пётр I в культурном коде России".
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Давай поедем в Уналашку". Режиссер - Юрий Алесин.
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru
Материал подготовила Александра Лебедева.