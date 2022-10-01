Афиша 4-9 октября!

Афиша на неделю! С 4-го по 9-ое октября!

Озерск и его окрестности

Всю неделю:

глк "Егоза"

Осенью территория Егозы открыта для прогулок и катания на велосипедах. Вы можете как просто подняться на верх, так как и прогуляться по одному из маршрутов проекта "Сеть экотроп "Егоза-Сугомак".

Возможна аренда:

-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электро велосипедов) от Экстремальный Урал 74. Предварительная запись по телефону +7 (965) 854-25-31

-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН

Гоу гулять на гору!

Городской музей приглашает посетить новую фотовыставку из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская деревня».

Выставка познакомит посетителей с повседневной жизнью и заботами современных жителей южноуральской глубинки, ее прошлым и настоящим.

- понедельник - четверг с 10.00 до 19.00

- пятница с 10.00 до 18.00

- суббота с 10.00 до 16.00

- выходной - воскресенье.

7 октября, пятница

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Миллионерша из Бразилии, или Тётя, как Вы кстати" А. Урбанович

Романтическая комедия (12+)

8 октября, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Маша и медведь, 5+

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Космос". Вселенская комедия (16+)

9 октября, воскресенье

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Мой папа - птиц" Д.Алмонд

Сказка (6+)

11.00 Театр кукол "Золотой петушок".

«Дорожная азбука». В игровой форме узнаем как правильно вести себя на дороге. Соблюдать правила – важно! 5+

14.00 ДК им.А.С.Пушкина в п.Татыш

Арт-встреча: "Йога и творчество".

Вас ждет:

- практика Хатха йога,

- мастер-класс "Мехенди" - роспись по телу хной,

- фуршет с полезными ЭКО сладостями.

15.00 Центральная городская библиотека.

Озёрский клуб любителей фотографии "Объективный мир" и Центральная городская библиотека приглашают на открытие выставки "Пётр I в культурном коде России".

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Давай поедем в Уналашку". Режиссер - Юрий Алесин.

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru

Материал подготовила Александра Лебедева.