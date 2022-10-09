Афиша 11-16 октября!

Самые интересные события в Озерске и за его пределами в нашей еженедельной афише!

Всю неделю:

глк "Егоза"

Осенью территория Егозы открыта для прогулок и катания на велосипедах. Вы можете как просто подняться на верх, так как и прогуляться по одному из маршрутов проекта "Сеть экотроп "Егоза-Сугомак".

Возможна аренда:

-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электро велосипедов) от Экстремальный Урал 74. Предварительная запись по телефону +7 (965) 854-25-31

-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН

Гоу гулять на гору!

Фото: Евгений Гецев

Центральная городская библиотека

Озёрский клуб любителей фотографии "Объективный мир" и Центральная городская библиотека приглашают на выставку "Пётр I в культурном коде России".

График работы Выставочного зала: с 9 до 19 ч. в будни, сб - выходной, вс - с 10 до 18 ч.

Городской музей приглашает посетить новую фотовыставку из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская деревня».

Выставка познакомит посетителей с повседневной жизнью и заботами современных жителей южноуральской глубинки, ее прошлым и настоящим.

- понедельник - четверг с 10.00 до 19.00

- пятница с 10.00 до 18.00

- суббота с 10.00 до 16.00

- выходной - воскресенье.

Пятница, 14-ое октября

19.00 ДК "Маяк"

Открываем творческий сезон в Арт-кафе новой музыкальной программой!

Неожиданная творческая коллаборация Влада Завьялова и Катерины Андреевой «Легко Блюз»….

Приходите, будет энергично!

Суббота, 15-ое октября

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

Спектакль «Маленькие хитрости», (5+). Образцовая семья ежиков научит ушастого зазнайку, что хвастаться плохо

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Премьера! "Человек из Подольска". Комедия (16+)

Воскресенье, 16-ое октября

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

«Горшочек каши» - вкусная сказка, которая расскажет о доброте и щедрости маленькому театралу.

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Летучий корабль". Музыкальная сказка (6+)

11.30 Шахматный клуб

Регистрация с 11 до 11.20. Пройдут игры каждый с каждым из лучшей "четвёрки" с обменом цвета, где и определится победитель турнира!

Фото со страницы Шахматного клуба вконтакте.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Премьера! "Человек из Подольска". Комедия (16+)

Г.Кыштым, здание Администрации

11-ое октября, вторник

13.00 круглый стол с предпринимателями Кыштымского, Озерского, Снежинского, Карабашского, В.Уфалейского городских округов, Аргаяшского и Каслинского муниципальных районов с участием главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова.

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru

Материал подготовила Александра Лебедева.