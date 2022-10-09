Афиша 11-16 октября!

Самые интересные события в Озерске и за его пределами в нашей еженедельной афише!
Всю неделю:
глк "Егоза"
Осенью территория Егозы открыта для прогулок и катания на велосипедах. Вы можете как просто подняться на верх, так как и прогуляться по одному из маршрутов проекта "Сеть экотроп "Егоза-Сугомак".
Возможна аренда:
-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электро велосипедов) от Экстремальный Урал 74. Предварительная запись по телефону +7 (965) 854-25-31
-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН
Гоу гулять на гору!
Фото: Евгений Гецев
Центральная городская библиотека
Озёрский клуб любителей фотографии "Объективный мир" и Центральная городская библиотека приглашают на выставку "Пётр I в культурном коде России".
График работы Выставочного зала: с 9 до 19 ч. в будни, сб - выходной, вс - с 10 до 18 ч.
Городской музей приглашает посетить новую фотовыставку из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская деревня».
Выставка познакомит посетителей с повседневной жизнью и заботами современных жителей южноуральской глубинки, ее прошлым и настоящим.
- понедельник - четверг с 10.00 до 19.00
- пятница с 10.00 до 18.00
- суббота с 10.00 до 16.00
- выходной - воскресенье.
Пятница, 14-ое октября
19.00 ДК "Маяк"
Открываем творческий сезон в Арт-кафе новой музыкальной программой!
Неожиданная творческая коллаборация Влада Завьялова и Катерины Андреевой «Легко Блюз»….
Приходите, будет энергично!
Суббота, 15-ое октября
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
Спектакль «Маленькие хитрости», (5+). Образцовая семья ежиков научит ушастого зазнайку, что хвастаться плохо
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Премьера! "Человек из Подольска". Комедия (16+)
Воскресенье, 16-ое октября
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
«Горшочек каши» - вкусная сказка, которая расскажет о доброте и щедрости маленькому театралу.
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Летучий корабль". Музыкальная сказка (6+)
11.30 Шахматный клуб
Регистрация с 11 до 11.20. Пройдут игры каждый с каждым из лучшей "четвёрки" с обменом цвета, где и определится победитель турнира!
Фото со страницы Шахматного клуба вконтакте.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Премьера! "Человек из Подольска". Комедия (16+)
Г.Кыштым, здание Администрации
11-ое октября, вторник
13.00 круглый стол с предпринимателями Кыштымского, Озерского, Снежинского, Карабашского, В.Уфалейского городских округов, Аргаяшского и Каслинского муниципальных районов с участием главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова.
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru
Материал подготовила Александра Лебедева.