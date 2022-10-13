Как зарегистрироваться по месту жительства через Госуслуги.

Если вы переехали на новое место жительства или хотите зарегистрировать по месту своего жительства или пребывания своих несовершеннолетних детей, не достигших 14-летнего возраста, то вам необходимо:

Заполнить заявление в электронном виде, внеся в него данные следующих документов:

• паспорта гражданина РФ;

• паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении несовершеннолетнего заявителя;

• документа, на основании которого проводится регистрация.

Вы сможете зарегистрировать по месту жительства себя или своего ребёнка младше 14 лет. Дети с 14 до 18 лет подают заявление самостоятельно.

Отправьте заявление и дождитесь результатов его проверки

В ваш личный кабинет на Госуслугах придёт приглашение посетить подразделение отдела по вопросам миграции. Сообщение придет выбранным вами способом: оповещением в мобильном приложении или по электронной почте.

В назначенное время посетите отдел по вопросам миграции

Принесите оригиналы документов, указанных в заявлении.

Необходимо посетить ведомство со всеми собственниками, чтобы подтвердить их согласие на регистрацию. Если собственник не может посетить ведомство, потребуется согласие, заверенное нотариально.

Присутствие собственников не потребуется, если вам принадлежит доля в квартире.

Для регистрации детей (до 18 лет) по месту регистрации родителей согласие собственников не нужно.

Получите регистрацию по месту жительства в отделе по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу пр. Ленина, 40

Прием граждан проводится ежедневно (кроме воскресенья) непрерывно в течение всего дня, без перерыва на обед.

Понедельник: с 09.00 ч. до 17.00 ч.

Вторник: с 10.00 ч. до 19.00 ч.

Среда: с 09.00 ч. до 13.00 ч.

Четверг: с 10.00 ч. до 19.00 ч.

Пятница: с 09.00 ч. до 16.00 ч.

Суббота: с 09.00 ч. до 12.00 ч.