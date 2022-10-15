Городская афиша 17-23 октября!

Афиша 17-23 октября!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза"

Осенью территория Егозы открыта для прогулок и катания на велосипедах. Вы можете как просто подняться на верх, так как и прогуляться по одному из маршрутов проекта "Сеть экотроп "Егоза-Сугомак".

Возможна аренда:

-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электро велосипедов) от Экстремальный Урал 74. Предварительная запись по телефону +7 (965) 854-25-31

-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН

Гоу гулять на гору!

Центральная городская библиотека

Озёрский клуб любителей фотографии "Объективный мир" и Центральная городская библиотека приглашают на выставку "Пётр I в культурном коде России".

График работы Выставочного зала: с 9 до 19 ч. в будни, сб - выходной, вс - с 10 до 18 ч. Выставка продлится до 23 октября.

Городской музей приглашает посетить новую фотовыставку из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская деревня».

Выставка познакомит посетителей с повседневной жизнью и заботами современных жителей южноуральской глубинки, ее прошлым и настоящим.

- понедельник - четверг с 10.00 до 19.00

- пятница с 10.00 до 18.00

- суббота с 10.00 до 16.00

- выходной - воскресенье.

19 октября, среда

19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Гастроли! Группа "САДко". Концерт "Не покидай меня".

20 октября, четверг

19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

В рамках проекта «Около театра» состоится встреча «Рифмы нашего времени», где актёры театра «Наш дом» соберутся вместе, чтобы почитать стихи. А ещё они предоставят возможность зрителю выступить у открытого микрофона.

21 октября, пятница

18.30 Премьера! "Человек из Подольска". Комедия (16+)

22 октября, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Ленечка - будущий рок-музыкант", 7+, для семейного просмотра.

11.00 кск "Лидер"

Открытый Кубок Озерского городского округа по дартс.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие не ниже 3 спортивного разряда.

Регистрация до 10.30.

14.00 Центральная городская библиотека

Центральная городская библиотека стала площадкой для проведения Исторического кроссворда в Озерске.

Попробовать разгадать кроссворд может любой желающий. Всем участникам будут предложены занимательные вопросы и задания, которые помогут проверить, соответствуют ли их представления об исторических событиях подтверждённым фактам и документам.

18.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Театр музыки, драмы и комедии г.Новоуральск представит вашему вниманию спектакль «12 стульев» по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова

Музыкальная комедия в 2-х действиях, 12+

23 октября, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сказка о глупом мышонке", 3-5 лет.

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии.

"Серебряное копытце" - по мотивам сказа Павла Бажова. Музыкальная сказка 0+

15.00 Центральная городская библиотека

Клуб "Рифей" приглашает!

Как всегда, это будет музыкальная встреча в старых добрых традициях клуба: уютная атмосфера, диалог участников и слушателей, прекрасное исполнение.

Вход свободный. Тел. 2-30-78.

18.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии! "Ночь перед Рождеством"

Мюзикл в 2-х действиях, 12+

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru

Материал подготовила Александра Лебедева.