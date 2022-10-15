Городская афиша 17-23 октября!

Афиша 17-23 октября!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
глк "Егоза"
Осенью территория Егозы открыта для прогулок и катания на велосипедах. Вы можете как просто подняться на верх, так как и прогуляться по одному из маршрутов проекта "Сеть экотроп "Егоза-Сугомак".
Возможна аренда:
-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электро велосипедов) от Экстремальный Урал 74. Предварительная запись по телефону +7 (965) 854-25-31
-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН
Гоу гулять на гору!
Центральная городская библиотека
Озёрский клуб любителей фотографии "Объективный мир" и Центральная городская библиотека приглашают на выставку "Пётр I в культурном коде России".
График работы Выставочного зала: с 9 до 19 ч. в будни, сб - выходной, вс - с 10 до 18 ч. Выставка продлится до 23 октября.
Городской музей приглашает посетить новую фотовыставку из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Уральская деревня».
Выставка познакомит посетителей с повседневной жизнью и заботами современных жителей южноуральской глубинки, ее прошлым и настоящим.
- понедельник - четверг с 10.00 до 19.00
- пятница с 10.00 до 18.00
- суббота с 10.00 до 16.00
- выходной - воскресенье.
19 октября, среда
19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Гастроли! Группа "САДко". Концерт "Не покидай меня".
20 октября, четверг
19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
В рамках проекта «Около театра» состоится встреча «Рифмы нашего времени», где актёры театра «Наш дом» соберутся вместе, чтобы почитать стихи. А ещё они предоставят возможность зрителю выступить у открытого микрофона.
21 октября, пятница
18.30 Премьера! "Человек из Подольска". Комедия (16+)
22 октября, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Ленечка - будущий рок-музыкант", 7+, для семейного просмотра.
11.00 кск "Лидер"
Открытый Кубок Озерского городского округа по дартс.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие не ниже 3 спортивного разряда.
Регистрация до 10.30.
14.00 Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека стала площадкой для проведения Исторического кроссворда в Озерске.
Попробовать разгадать кроссворд может любой желающий. Всем участникам будут предложены занимательные вопросы и задания, которые помогут проверить, соответствуют ли их представления об исторических событиях подтверждённым фактам и документам.
18.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Театр музыки, драмы и комедии г.Новоуральск представит вашему вниманию спектакль «12 стульев» по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова
Музыкальная комедия в 2-х действиях, 12+
23 октября, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сказка о глупом мышонке", 3-5 лет.
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии.
"Серебряное копытце" - по мотивам сказа Павла Бажова. Музыкальная сказка 0+
15.00 Центральная городская библиотека
Клуб "Рифей" приглашает!
Как всегда, это будет музыкальная встреча в старых добрых традициях клуба: уютная атмосфера, диалог участников и слушателей, прекрасное исполнение.
Вход свободный. Тел. 2-30-78.
18.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Гастроли Новоуральского театра музыки, драмы и комедии! "Ночь перед Рождеством"
Мюзикл в 2-х действиях, 12+
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru
Материал подготовила Александра Лебедева.