Афиша 25-30 октября!

Афиша на всю неделю! Есть, чем заняться и в будни, и в выходные!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза"

Осенью территория Егозы открыта для прогулок и катания на велосипедах. Вы можете как просто подняться на верх, так как и прогуляться по одному из маршрутов проекта "Сеть экотроп "Егоза-Сугомак".

Возможна аренда:

-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электро велосипедов) от Экстремальный Урал 74. Предварительная запись по телефону +7 (965) 854-25-31

-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН

Гоу гулять на гору!

График работы аттракционов Детского парка.

27 октября, четверг

19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Читка пьесы «Дальше - тишина» Вины Дельмар в рамках проекта Drama Club.

28 октября, пятница

17.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш

Танцевально-развлекательная программа "Дискодетки".

17.00 Городской музей

Новая тематическая выставка «Отмеряя время», посвященная истории календаря и часов.

18.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"История о маленьком дядечке", спектакль для семейного просмотра, 6 +

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Спиннинг, или Как папа получил красную карточку" Н.Ермохин

Пародия на провинциальную действительность (16+)

19.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш

Мастер-класс по арт-живописи.

(доступно по Пушкинской карте).

29 октября, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"История о маленьком дядечке", спектакль для семейного просмотра, 6 +

18.00 Центр культуры и досуга молодежи

Две кавер-бэнд группы «АБZАЦ» и «ALGAритм» исполнят известные и всеми любимые хиты.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«КОСМОС», А.Житковский. Вселенская комедия, 16+

30 октября, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Приключения знаменитого утенка Тима", 3-6 лет (большой зал)

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Давай дружить, Ромашка!

Сказка (0+)

15.00 Выставочный зал Центральной городской библиотеки.

Открытие персональной выставки Светланы Хретиной "Путешествие в другие миры".

Вход свободный. Тел. для справок 2-30-78

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Тесный мир"

Маленькие комедии с элементами абсурда (16+)

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru

Материал подготовила Александра Лебедева.