Афиша 25-30 октября!

Афиша на всю неделю! Есть, чем заняться и в будни, и в выходные!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
глк "Егоза"
Осенью территория Егозы открыта для прогулок и катания на велосипедах. Вы можете как просто подняться на верх, так как и прогуляться по одному из маршрутов проекта "Сеть экотроп "Егоза-Сугомак".
Возможна аренда:
-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электро велосипедов) от Экстремальный Урал 74. Предварительная запись по телефону +7 (965) 854-25-31
-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН
Гоу гулять на гору!
График работы аттракционов Детского парка.
27 октября, четверг
19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Читка пьесы «Дальше - тишина» Вины Дельмар в рамках проекта Drama Club.
28 октября, пятница
17.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш
Танцевально-развлекательная программа "Дискодетки".
17.00 Городской музей
Новая тематическая выставка «Отмеряя время», посвященная истории календаря и часов.
18.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"История о маленьком дядечке", спектакль для семейного просмотра, 6 +
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Спиннинг, или Как папа получил красную карточку" Н.Ермохин
Пародия на провинциальную действительность (16+)
19.00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш
Мастер-класс по арт-живописи.
(доступно по Пушкинской карте).
29 октября, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"История о маленьком дядечке", спектакль для семейного просмотра, 6 +
18.00 Центр культуры и досуга молодежи
Две кавер-бэнд группы «АБZАЦ» и «ALGAритм» исполнят известные и всеми любимые хиты.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«КОСМОС», А.Житковский. Вселенская комедия, 16+
30 октября, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Приключения знаменитого утенка Тима", 3-6 лет (большой зал)
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Давай дружить, Ромашка!
Сказка (0+)
15.00 Выставочный зал Центральной городской библиотеки.
Открытие персональной выставки Светланы Хретиной "Путешествие в другие миры".
Вход свободный. Тел. для справок 2-30-78
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Тесный мир"
Маленькие комедии с элементами абсурда (16+)
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru
Материал подготовила Александра Лебедева.