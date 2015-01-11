Школа инструкторов на Егозе и детские секции.

Совсем немного времени осталось до начала горнолыжного сезона на Егозе - сейчас там активно идут работы по подготовке.

И вы тоже уже можете начать готовиться к сезону!

Если у вас есть дети, увлечённые лыжами или сноубордом, сейчас самое время записать их в бесплатную секцию на горнолыжном комплексе.

Если вы сами хотите перейти на новый уровень - стать инструктором по горным лыжам или сноуборду, то вы можете записаться на курсы Национальной лиги инструкторов, которые пройдут в январе этого года на Егозе.