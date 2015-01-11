Городская афиша 2-6 ноября!

На этой неделе мы меньше трудимся и больше отдыхаем!
Афиша 2-6 ноября!
Озерск и его окрестности:
Все дни недели:
глк "Егоза"
Коротко о главном в этом месяце:
-Начались работы по оснежению
-При текущем прогнозе погоды мы должны открыться примерно к 19-20 ноября (малый комплекс)
-Территория Егозы открыта для прогулок и катания на велосипедах. Но по трассам во время оснежения гулять ЗАПРЕЩЕНО. Пожалуйста, выбирайте для прогулок маршруты проекта экотропы "Егоза-Сугомак"
-Идет запись в детские секции и на курсы инструкторов
При этом возможна аренда:
-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электрофэтбайки) от "Экстремальный Урал 74". Предварительная запись по телефону: +7 (965) 854-25-31
-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН
Центральная городская библиотека
Персональная выставка Светланы Хретиной "Путешествие в другие миры".
Художница пишет в технике спонтанной живописи.
Выставка работает до 12 декабря. Справки по тел. 2-30-78
Городской музей
Новая тематическая выставка «Отмеряя время», посвященная истории календаря и часов.
К.т. 8 (35130)-2-80-90
3 ноября, четверг
18.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"История о маленьком дядечке", 6+
3 ноября, четверг
19.00 ДК "Маяк"
Мюзикл для всей семьи "Бременские музыканты" от Московского театра «Мюзик-Холл».
4 ноября, пятница
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Колобок", 3+
5 ноября, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сказка про хитрую лисичку", 3-6 лет
18.30 Театр драмы и комедии "наш дом"
18.30 "Баба Шанель" Н.Коляда
Комедия, 12+
6 ноября, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Лёнечка- будущий рок музыкант", для семейного просмотра
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Как Федор дочь Кощея полюбил" И.Васьковская
Страшилка-смешилка, 6+
11.30 Шахматный клуб (пр-т Карла Маркса 2б)
Турнир по быстрым шахматам.
Регистрация с 11.00 до 11.25. Количество туров - 7. Приглашаются все желающие, умеющие играть в шахматы!
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Человек из Подольска". Комедия, 16+
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru
Материал подготовила Александра Лебедева.