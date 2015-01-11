Городская афиша 2-6 ноября!

На этой неделе мы меньше трудимся и больше отдыхаем!

Афиша 2-6 ноября!

Озерск и его окрестности:

Все дни недели:

глк "Егоза"

Коротко о главном в этом месяце:

-Начались работы по оснежению

-При текущем прогнозе погоды мы должны открыться примерно к 19-20 ноября (малый комплекс)

-Территория Егозы открыта для прогулок и катания на велосипедах. Но по трассам во время оснежения гулять ЗАПРЕЩЕНО. Пожалуйста, выбирайте для прогулок маршруты проекта экотропы "Егоза-Сугомак"

-Идет запись в детские секции и на курсы инструкторов

При этом возможна аренда:

-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электрофэтбайки) от "Экстремальный Урал 74". Предварительная запись по телефону: +7 (965) 854-25-31

-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН

Центральная городская библиотека

Персональная выставка Светланы Хретиной "Путешествие в другие миры".

Художница пишет в технике спонтанной живописи.

Выставка работает до 12 декабря. Справки по тел. 2-30-78

Городской музей

Новая тематическая выставка «Отмеряя время», посвященная истории календаря и часов.

К.т. 8 (35130)-2-80-90

3 ноября, четверг

18.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"История о маленьком дядечке", 6+

3 ноября, четверг

19.00 ДК "Маяк"

Мюзикл для всей семьи "Бременские музыканты" от Московского театра «Мюзик-Холл».

4 ноября, пятница

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Колобок", 3+

5 ноября, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сказка про хитрую лисичку", 3-6 лет

18.30 Театр драмы и комедии "наш дом"

18.30 "Баба Шанель" Н.Коляда

Комедия, 12+

6 ноября, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Лёнечка- будущий рок музыкант", для семейного просмотра

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Как Федор дочь Кощея полюбил" И.Васьковская

Страшилка-смешилка, 6+

11.30 Шахматный клуб (пр-т Карла Маркса 2б)

Турнир по быстрым шахматам.

Регистрация с 11.00 до 11.25. Количество туров - 7. Приглашаются все желающие, умеющие играть в шахматы!

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Человек из Подольска". Комедия, 16+

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru

Материал подготовила Александра Лебедева.