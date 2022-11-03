ГЛК «Егоза» признан самым выгодным курортом России по версии Ski Business Awards 2022.

Церемония награждения состоялась в рамках международного форума «Горы.Туризм.Бизнес», который проходит в эти дни в горном кластере Сочи.

Сама же премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов горнолыжной индустрии. С этого момента лидеров отрасли ежегодно выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта.

Мы рады столь высокой оценке и готовы в новом сезоне доказать, что это действительно так!

Мы будем для вас самыми выгодными, сами родными и самыми уютными!

Go к нам на гору!

Материал предоставлен пресс-службой глк "Егоза".