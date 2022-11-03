Сотрудники озерской полиции торжественно вручили первые паспорта.

В преддверии празднования Дня народного единства в читальном зале Центральной городской библиотеки Озерска прошла торжественная церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста.

Мероприятие открыла главный библиотекарь Центральной городской библиотеки Галина Васильевна Сергеева, которая рассказала присутствующим об истории и значении государственного праздника.

10 школьников Озерска получили свой главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Со знаменательным событием юных озерчан пришли поздравить заместитель начальника Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск начальник отделения ОРЛС подполковник внутренней службы Елена Земцова, начальник отдела по вопросам миграции старший лейтенант полиции Булдакова Марина и руководитель аппарата территориальной избирательной комиссии Луиза Сайдуллина.

Все гости поздравили ребят с получением паспорта и пожелали быть патриотами своей страны. Также сотрудники полиции рассказали о возможности выбора будущей профессии в органах внутренних дел, и порядке поступления в дальнейшем после окончания школы в высшие учебные заведения МВД Российской Федерации, акцентировав внимание собравшихся на престиже службы.

По традиции, в завершении мероприятия ребята сделали памятные фото со своим паспортом вместе с сотрудниками полиции.