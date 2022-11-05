Афиша 8-13 ноября!

Чем заняться, на что посмотреть и куда сходить озерчанам на этой неделе - вся информация в нашей еженедельной афише!

Озерск и его окрестности.

Все дни недели:

глк "Егоза"

Коротко о главном в этом месяце:

-Начались работы по оснежению

-При текущем прогнозе погоды мы должны открыться примерно к 19-20 ноября (малый комплекс)

-Территория Егозы открыта для прогулок и катания на велосипедах. Но по трассам во время оснежения гулять ЗАПРЕЩЕНО. Пожалуйста, выбирайте для прогулок маршруты проекта экотропы "Егоза-Сугомак"

-Идет запись в детские секции и на курсы инструкторов

При этом возможна аренда:

-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электрофэтбайки) от "Экстремальный Урал 74". Предварительная запись по телефону: +7 (965) 854-25-31

-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН

Центральная городская библиотека

Персональная выставка Светланы Хретиной "Путешествие в другие миры".

Художница пишет в технике спонтанной живописи.

Выставка работает до 12 декабря. Справки по тел. 2-30-78

Городской музей

Новая тематическая выставка «Отмеряя время», посвященная истории календаря и часов.

К.т. 8 (35130)-2-80-90

9 ноября, вторник

18.00 Центр культуры и досуга молодёжи

В Центре культуры и досуга молодёжи определят самую влюблённую пару года. Конкурс «Пара года» организован при поддержке Администрации Озерского городского округа и ЗАГСА.

11 ноября, пятница

18.00 ДК им.А.С.Пушкина

Мастер-класс по изготовлению индейского амулета "Ловец снов".

12 ноября, суббота

11 и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сказка в подарок", 3-6 лет (малый зал)

Спектакль-игра.

17.00 ДК "Маяк"

Концерт «Мы будем петь, мы будем жить!».

В этот вечер свое 65-летие будет отмечать Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Челябинской области "Хор русской песни".

13 ноября, воскресенье

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Сказка про кошку Мусю и мышонка Тусю"

Интерактивная игра в театр (0+)

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Курочка Ряба", сказка-потешка

3-5 лет (малый зал)

13.00 Театр кукол "Золотой петушок"

Мастер-класс "Как рождается кукла" 7+

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

III открытый фестиваль театральных капустников «Чугунок».

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru

Материал подготовила Александра Лебедева.