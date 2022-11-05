Афиша 8-13 ноября!

Чем заняться, на что посмотреть и куда сходить озерчанам на этой неделе - вся информация в нашей еженедельной афише!
Озерск и его окрестности.
Все дни недели:
глк "Егоза"
Коротко о главном в этом месяце:
-Начались работы по оснежению
-При текущем прогнозе погоды мы должны открыться примерно к 19-20 ноября (малый комплекс)
-Территория Егозы открыта для прогулок и катания на велосипедах. Но по трассам во время оснежения гулять ЗАПРЕЩЕНО. Пожалуйста, выбирайте для прогулок маршруты проекта экотропы "Егоза-Сугомак"
-Идет запись в детские секции и на курсы инструкторов
При этом возможна аренда:
-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электрофэтбайки) от "Экстремальный Урал 74". Предварительная запись по телефону: +7 (965) 854-25-31
-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН
Центральная городская библиотека
Персональная выставка Светланы Хретиной "Путешествие в другие миры".
Художница пишет в технике спонтанной живописи.
Выставка работает до 12 декабря. Справки по тел. 2-30-78
Городской музей
Новая тематическая выставка «Отмеряя время», посвященная истории календаря и часов.
К.т. 8 (35130)-2-80-90
9 ноября, вторник
18.00 Центр культуры и досуга молодёжи
В Центре культуры и досуга молодёжи определят самую влюблённую пару года. Конкурс «Пара года» организован при поддержке Администрации Озерского городского округа и ЗАГСА.
11 ноября, пятница
18.00 ДК им.А.С.Пушкина
Мастер-класс по изготовлению индейского амулета "Ловец снов".
12 ноября, суббота
11 и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сказка в подарок", 3-6 лет (малый зал)
Спектакль-игра.
17.00 ДК "Маяк"
Концерт «Мы будем петь, мы будем жить!».
В этот вечер свое 65-летие будет отмечать Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Челябинской области "Хор русской песни".
13 ноября, воскресенье
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Сказка про кошку Мусю и мышонка Тусю"
Интерактивная игра в театр (0+)
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Курочка Ряба", сказка-потешка
3-5 лет (малый зал)
13.00 Театр кукол "Золотой петушок"
Мастер-класс "Как рождается кукла" 7+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
III открытый фестиваль театральных капустников «Чугунок».
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru
Материал подготовила Александра Лебедева.