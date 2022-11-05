В Челябинской области проверят развлекательные заведения после пожара в кафе в Костроме.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рекомендовал провести профилактический осмотр объектов коммерческой недвижимости на предмет соблюдения правил пожарной безопасности после пожара в кафе в Костроме, где погибли 13 человек, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

По словам Алексея Текслера, несколько лет назад в рамках поддержки бизнеса был введен запрет на проверки для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

«Но, учитывая, что речь идет о жизни и здоровье наших граждан, мы договорились с коллегами из МЧС и прокуратуры провести профилактический осмотр этих объектов. Будем делать это вместе с собственниками и руководителями. Уверен, они не менее заинтересованы в безопасности своих объектов»,

— сказал губернатор.

В ночь на 5 ноября в кафе «Полигон» в Костроме произошел крупный пожар. По предварительным данным, его причиной стал выстрел в потолок из ракетницы. Огонь быстро распространился по периметру здания на площади 3,5 тысячи метров. Местные экстренные службы сообщали о 15 погибших, однако потом уточнили, что в результате ЧП погибло 13 человек. Еще девять посетителей кафе пострадали, четверо числятся без вести пропавшими.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-proveryat-razvlekatelnye-zavedeniya-posle-pozhara-v-kafe-v-kostrome/