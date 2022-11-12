Городская афиша 14-20 ноября!

Воооот столько событий нас ожидает на этой по-новогоднему снежной неделе!
Афиша 14-20 ноября!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
Центральная городская библиотека
Персональная выставка Светланы Хретиной "Путешествие в другие миры".
Художница пишет в технике спонтанной живописи.
Выставка работает до 12 декабря. Справки по тел. 2-30-78
Городской музей
Выставка «Отмеряя время», посвященная истории календаря и часов.
К.т. 8 (35130)-2-80-90
График работы Детского парка:
понедельник и вторник - выходные дни
Со среды по восресенье - с 11 до 19.00
15 ноября, вторник
19.00 ДК "Маяк"
Татьяна Арнтгольц, Роман Маякин и Андрей Чадов в спектакле «Близость».
17 ноября, четверг
18.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Показ эскиза спектакля "Квадратура круга" В.Катаева, отчетная работа студентов Озерского колледжа искусств. Мастер курса - Андрей Сюськин.
18 ноября, пятница
19.00 ДК "Маяк", Арт, кафе.
Легендарная рок-группа "JEFF" представит абсолютно новую программу "Long Live Rock-n-Roll"часть 1, посвященную творчеству многих рок-музыкантов, Бронирование столиков: 2-47-00
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«Бродский. Пилигрим»
Театр Vertumn (г.Санкт-Петербург). Литературно-джазовый спектакль.
19 ноября, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 5+
16.00 ДК "Строитель"
Юбилейный концерт Константина Дедова «Зорька алая» с участием команды Super Star: Ольги Валуевой, Карины Фишер, Юрия Азанова, Игоря Вареникова, Игоря Бугрякова и Леонида Сорокина.
Концертная программа в 2-х отделениях.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Космос". Вселенская комедия (16+)
22.00 "Гамбит", Семенова 14а
2 года группе "Против ветра"
20 ноября, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 5+
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Вверх тормашками!" Сказка для бабушек безобразников (6+)
12.00 ДК "Маяк"
Очень добрый концерт детских творческих коллективов «Про маму».
В День матери мы поздравим любимых мам и подарим им частичку тепла своих детских сердец.В программе примут участие юные артисты детского музыкального театра «Классики»,ансамблей «Шоу-класс», «Золушка», «Родничок», «Аюшка» и др.
15.00 Актовый зал Центральной городской библиотеки
Концерт вокального ансамбля кавер-шоу "Признание", отмечающего свой 5-летний юбилей.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Персидская сирень". История из жизни (12+)
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru