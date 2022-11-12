Городская афиша 14-20 ноября!

Воооот столько событий нас ожидает на этой по-новогоднему снежной неделе!

Афиша 14-20 ноября!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

Центральная городская библиотека

Персональная выставка Светланы Хретиной "Путешествие в другие миры".

Художница пишет в технике спонтанной живописи.

Выставка работает до 12 декабря. Справки по тел. 2-30-78

Городской музей

Выставка «Отмеряя время», посвященная истории календаря и часов.

К.т. 8 (35130)-2-80-90

График работы Детского парка:

понедельник и вторник - выходные дни

Со среды по восресенье - с 11 до 19.00

15 ноября, вторник

19.00 ДК "Маяк"

Татьяна Арнтгольц, Роман Маякин и Андрей Чадов в спектакле «Близость».

17 ноября, четверг

18.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Показ эскиза спектакля "Квадратура круга" В.Катаева, отчетная работа студентов Озерского колледжа искусств. Мастер курса - Андрей Сюськин.

18 ноября, пятница

19.00 ДК "Маяк", Арт, кафе.

Легендарная рок-группа "JEFF" представит абсолютно новую программу "Long Live Rock-n-Roll"часть 1, посвященную творчеству многих рок-музыкантов, Бронирование столиков: 2-47-00

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Бродский. Пилигрим»

Театр Vertumn (г.Санкт-Петербург). Литературно-джазовый спектакль.

19 ноября, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 5+

16.00 ДК "Строитель"

Юбилейный концерт Константина Дедова «Зорька алая» с участием команды Super Star: Ольги Валуевой, Карины Фишер, Юрия Азанова, Игоря Вареникова, Игоря Бугрякова и Леонида Сорокина.

Концертная программа в 2-х отделениях.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Космос". Вселенская комедия (16+)

22.00 "Гамбит", Семенова 14а

2 года группе "Против ветра"

20 ноября, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 5+

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Вверх тормашками!" Сказка для бабушек безобразников (6+)

12.00 ДК "Маяк"

Очень добрый концерт детских творческих коллективов «Про маму».

В День матери мы поздравим любимых мам и подарим им частичку тепла своих детских сердец.В программе примут участие юные артисты детского музыкального театра «Классики»,ансамблей «Шоу-класс», «Золушка», «Родничок», «Аюшка» и др.

15.00 Актовый зал Центральной городской библиотеки

Концерт вокального ансамбля кавер-шоу "Признание", отмечающего свой 5-летний юбилей.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Персидская сирень". История из жизни (12+)

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