К концу недели на Южном Урале ожидается усиление морозов/

Конец недели на Южном Урале будет морозным и снежным – синоптики прогнозируют в ночь на воскресенье от 16 до 21 градуса ниже нуля.

Похолоданию будет предшествовать относительное потепление. Если в ночь на пятницу на большей территории региона ожидается минус 15-20, а на севере – до минус 25, то уже днем 18 ноября температура повысится до минус 4-9.

В ночь на субботу будет от минус 8 до минус 13, на юге – до минус 3, а в светлое время суток – всего 5-10.

После ночных 16-21 градусов днем в воскресенье синоптики прогнозируют 7-12 ниже нуля.

Все эти дни будет облачная погода с прояснениями, местами умеренный снег, и только в воскресенье – без осадков.

https://dostup1.ru/society/K-kontsu-nedeli-na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-usilenie-morozov_156210.html