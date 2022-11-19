На глк «Егоза» открывается горнолыжный сезон!

Сезон на ГЛК "Егоза" открывается 23 ноября!

На ближайшей неделе будет работать только верхний подъемник Малого комплекса (250 метров).

А также:

-прокат

-служба инструкторов

-кафе (с 26.11)

График работы:

СР, ЧТ с 18:00 до 21:00

ПТ с 12:00 до 21:00

СБ и ВС с 10:00 до 17:00

На время подготовки основных трасс и работы только подъёмников Малого комплекса будут действовать специальные КОМПЛЕКСНЫЕ тарифы на обучение!

-2 часа подъёмника + 2 часа проката снаряжения + 1 час занятия с инструктором = 1800 рублей для взрослых/ 2100 рублей для детей до 9 лет!

-2 часа подъёмника + 1 час занятия с инструктором = 1500 рублей для взрослых/ 1800 рублей для детей до 9 лет!

-2 часа проката снаряжения + 1 час занятия с инструктором = 1500 рублей для взрослых/ 1800 рублей для детей до 9 лет!

Со всеми ценами можно познакомиться в разделе УСЛУГИ И ЦЕНЫ vk.com/@glk_egoza-uslugi-i-ceny

Записаться на занятие с инструктором можно по телефону: +7 (982) 277-63-33

Go на гору!

Информация предоставлена глк "Егоза".