ЧМ-2022: минимальное количество ожиданий от сборной Саудовской Аравии.

Остается совсем немного времени до старта чемпионата мира по футболу в Катаре. Сборной Саудовской Аравии будет тяжело выйти из группы, учитывая, что в ее квартете находятся команды Аргентины, Мексики и Польши. Однако следить за азиатской сборной все равно будет интересно. Вся актуальная информация про чемпионат мира по футболу - расписание, турнирная таблица, новости, прогнозы, - собрана на портале «Рейтинг Букмекеров».

Саудовская Аравия вернулась на свой шестой чемпионат мира с момента первой квалификации в 1994 году, но «Орлам пустыни» придется приложить некоторые усилия, чтобы соответствовать их дебютному результату и попасть в раунд плей-офф.

Хотя сборная Саудовской Аравии и пробилась на мундиаль, у нее наличествуют явные проблемы в нападении: команда забила всего 12 голов в 10 матчах.

Конечно же, сборная отчаянно нуждается в забивном форварде. Но проблема в том, что его попросту нет, так что много голов от «Орлов пустыни» ждать не стоит.

Нападение - не единственная проблема коллектива французского специалиста Эрве Ренара, но наиболее существенная.