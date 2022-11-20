ЧМ-2022: у нападения сборной Германии не должно быть проблем с голами.

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Сборная Германии традиционно считается одним из главных фаворитов любых международных соревнований. В атаке у немцев есть много таланта - проблем с забитыми голами быть не должно.

Кай Хаверц из «Челси» и дуэт из мюнхенской «Баварии», Томас Мюллер и Серж Гнабри, кажутся лучшими кандидатами на позиции стартовых аттакеров.

Товарищ Мюллера и Гнабри по команде, Лерой Сане, тоже может претендовать на место в стартовом составе, но бывший вингер «Манчестер Сити» в последнее время частенько сталкивается с мышечными проблемами.

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, тем временем, был исключен из заявочного списка сборной Германии из-за проблем с лодыжкой. Форвард получил травму во время победы своей команды в Лиге чемпионов над донецким «Шахтером».

У немцев есть многообещающие атакующие проспекты, такие, как Карим Адейеми, Лукас Нмеча и вундеркинд из дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко.

Кроме того, ветеран Марко Ройс также надеется, наконец, забыть о своих проблемах с травмами и проявить себя на чемпионате мира.