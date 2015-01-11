Городская афиша 22-27 ноября!

Афиша 22-27 ноября!
Озерск и его окрестности:
22 ноября, вторник
19.00 Олеся Железняк, Андрей Ильин и Андрей Кайков в комедии «Сеанс гипноза для семейной пары»! 12+
23 ноября, среда
Сезон на ГЛК "Егоза" открывается 23 ноября!
В ближайшую неделю будет работать только верхний подъемник Малого комплекса (250 метров).
А также:
-прокат
-служба инструкторов (+7 (982) 277-63-33)
-кафе (с 26.11)
График работы:
СР, ЧТ с 18:00 до 21:00
ПТ с 12:00 до 21:00
СБ и ВС с 10:00 до 17:00
УСЛУГИ И ЦЕНЫ: vk.com/@glk_egoza-uslugi-i-ceny
24 ноября, четверг
19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Читка пьесы «Аз есмь тварь» Виктора Понизова в рамках проекта Drama Club.
25 ноября, пятница
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
«Предложение» по пьесе А.П.Чехова. Арии на граблях (12+)
19.00 ДК "Строитель"
Увеселительная программа «Осенние посиделки» в сопровождении ВИА «Маэстро плюс». 18+
26 ноября, суббота
10.00 26-го и 27-го ноября в кск "Лидер"
VIII Традиционный турнир «ВОЗРОЖДЕНИЕ» по ДЗЮДО, среди юношей и девушек Озерского городского округа.
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Невероятные приключения барона Мюнхаузена", для семейного просмотра с детьми старше 6 лет.
12.30 кск "Лидер"
Открытый Чемпионат Озерского городского округа по плаванию в категории "Мастерс".
17.00 арт-пространство "Индиго"(ул. Октябрьская, 3, КБО (вход с торца), 3 этаж, студия №303)
Вторая встреча благотворительного проекта "БлагоВещь".
«БлагоВещь» — это благотворительная распродажа, где вы можете приобрести одежду, аксессуары, галантерею за небольшие деньги от 150 до 500 руб. Вещи не новые, но в очень хорошем состоянии, и ищут свою новую хозяйку. Этим мероприятием мы продлим жизнь вещам, найдём "свою", позаботимся о планете и соберем средства, которые пойдут на строительство часовни в посёлке Слюдорудник.
Более подробная информация: https://vk.com/blago_res
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Давай поедем в Уналашку", реальная история (6+)
19.00 кск "Лидер"
Открытый Чемпионат Озерского городского округа.
Начало матчей:
19.00 ФК «Максимум-2» – ФК «Спартак» (г.Озерск - г.Кыштым)
20.00 ФК «Максимум» – ФК «Рубин» (г.Озерск – г.Кыштым)
27 ноября, воскресенье
11 и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сказка в подарок", спектакль-игра, 3-6 лет (малый зал)
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Зарядка для хвоста" по Г.Остеру, сказка (0+)
12.00 кск "Лидер"
Открытый Кубок Озерского городского округа по волейболу, среди женских команд. Сезон 2022г.
Начало матчей:
12.00 «Альянс» – «Маяк»
13.30 «Россиянка» – «Вишня»
15.00 «Пламя» – «Надежда»
14.00 ДК "Строитель"
Праздничный концерт, посвященный дню матери "За все тебя благодарю". 0+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шлагбаум". Мистическая трагикомедия (16+)
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