Городская афиша 22-27 ноября!

Афиша 22-27 ноября!

Озерск и его окрестности:

22 ноября, вторник

19.00 Олеся Железняк, Андрей Ильин и Андрей Кайков в комедии «Сеанс гипноза для семейной пары»! 12+

23 ноября, среда

Сезон на ГЛК "Егоза" открывается 23 ноября!

В ближайшую неделю будет работать только верхний подъемник Малого комплекса (250 метров).

А также:

-прокат

-служба инструкторов (+7 (982) 277-63-33)

-кафе (с 26.11)

График работы:

СР, ЧТ с 18:00 до 21:00

ПТ с 12:00 до 21:00

СБ и ВС с 10:00 до 17:00

УСЛУГИ И ЦЕНЫ: vk.com/@glk_egoza-uslugi-i-ceny

24 ноября, четверг

19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Читка пьесы «Аз есмь тварь» Виктора Понизова в рамках проекта Drama Club.

25 ноября, пятница

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Предложение» по пьесе А.П.Чехова. Арии на граблях (12+)

19.00 ДК "Строитель"

Увеселительная программа «Осенние посиделки» в сопровождении ВИА «Маэстро плюс». 18+

26 ноября, суббота

10.00 26-го и 27-го ноября в кск "Лидер"

VIII Традиционный турнир «ВОЗРОЖДЕНИЕ» по ДЗЮДО, среди юношей и девушек Озерского городского округа.

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Невероятные приключения барона Мюнхаузена", для семейного просмотра с детьми старше 6 лет.

12.30 кск "Лидер"

Открытый Чемпионат Озерского городского округа по плаванию в категории "Мастерс".

17.00 арт-пространство "Индиго"(ул. Октябрьская, 3, КБО (вход с торца), 3 этаж, студия №303)

Вторая встреча благотворительного проекта "БлагоВещь".

«БлагоВещь» — это благотворительная распродажа, где вы можете приобрести одежду, аксессуары, галантерею за небольшие деньги от 150 до 500 руб. Вещи не новые, но в очень хорошем состоянии, и ищут свою новую хозяйку. Этим мероприятием мы продлим жизнь вещам, найдём "свою", позаботимся о планете и соберем средства, которые пойдут на строительство часовни в посёлке Слюдорудник.

Более подробная информация: https://vk.com/blago_res

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Давай поедем в Уналашку", реальная история (6+)

19.00 кск "Лидер"

Открытый Чемпионат Озерского городского округа.

Начало матчей:

19.00 ФК «Максимум-2» – ФК «Спартак» (г.Озерск - г.Кыштым)

20.00 ФК «Максимум» – ФК «Рубин» (г.Озерск – г.Кыштым)

27 ноября, воскресенье

11 и 13.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сказка в подарок", спектакль-игра, 3-6 лет (малый зал)

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Зарядка для хвоста" по Г.Остеру, сказка (0+)

12.00 кск "Лидер"

Открытый Кубок Озерского городского округа по волейболу, среди женских команд. Сезон 2022г.

Начало матчей:

12.00 «Альянс» – «Маяк»

13.30 «Россиянка» – «Вишня»

15.00 «Пламя» – «Надежда»

14.00 ДК "Строитель"

Праздничный концерт, посвященный дню матери "За все тебя благодарю". 0+

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Шлагбаум". Мистическая трагикомедия (16+)

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru