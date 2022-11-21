Об открытии сезона 2022-23 на глк «Егоза»!

С этой значимой датой Анастасию Кондратьевну Чернякову, участницу Великой Отечественной войны поздравили исполняющий обязанности главы округа Александр Бахметьев и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев. Подробнее
В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и повышения безопасности дорожного движения, 19 и 20 ноября 2022 года на территории Озерского городского округа сотрудниками полиции проведены специальные рейдовые мероприятия, направленные на исключение из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Подробнее
В течение нескольких недель в Озерске проходили состязания в рамках конкурса «Педагог года – 2022», муниципальный этап которого стартовал 1 ноября и завершится торжественным объявлением результатов 2 декабря во Дворце творчества детей и молодежи. Подробнее
Каждый год в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери.В этот день говорят добрые, ласковые и теплые слова, пожелания своим мамам, ведь для каждого из нас мама – самый главный человек в жизни. Подробнее
Мороз не помеха сторонникам активного отдыха. Озерские любители прокатиться на коньках и лыжах предвкушают начало сезона. Спортивные площадки будут готовы встретить жителей округа в ближайшие выходные дни. Подробнее