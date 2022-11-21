Об открытии сезона 2022-23 на глк «Егоза»!

Что нового ожидается на "Егозе" в новом горнолыжном сезоне?

Именно с этим вопросом мы приехали на "Егозу", как на самый близкий комплекс к Озёрску и как на САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ РОССИЙСКИЙ КУРОРТ по версии "Ski BUSINESS Award–2022".