Озерчане продолжают попадаться на удочку мошенников!

Благотворительная акция «Снеговики-добряки» проводится в Челябинской области в четвертый раз. Ее смысл в том, что дети с особенностями развития, с тяжелыми заболеваниями могут попросить подарок у Деда Мороза, и эти желания исполнят снеговики-добряки. Подробнее
В преддверии Всемирного Дня памяти жертв ДТП в гарнизонном клубе морского отряда 93 Ордена Красной звезды дивизии ВНГ РФ для военнослужащих Войсковой части 6777 сотрудники полиции совместно с представителями Автошколы ДОСААФ провели профилактическую встречу. Подробнее
В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 14 по 20 ноября 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 2 дорожно – транспортных происшествия. В одном из них есть пострадавший. Подробнее
С этой значимой датой Анастасию Кондратьевну Чернякову, участницу Великой Отечественной войны поздравили исполняющий обязанности главы округа Александр Бахметьев и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев. Подробнее
В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и повышения безопасности дорожного движения, 19 и 20 ноября 2022 года на территории Озерского городского округа сотрудниками полиции проведены специальные рейдовые мероприятия, направленные на исключение из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Подробнее
В течение нескольких недель в Озерске проходили состязания в рамках конкурса «Педагог года – 2022», муниципальный этап которого стартовал 1 ноября и завершится торжественным объявлением результатов 2 декабря во Дворце творчества детей и молодежи. Подробнее
Каждый год в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери.В этот день говорят добрые, ласковые и теплые слова, пожелания своим мамам, ведь для каждого из нас мама – самый главный человек в жизни. Подробнее