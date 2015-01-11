Озерчане продолжают попадаться на удочку мошенников!

Начальник УМВД России по ЗАТО г.Озерск полковник полиции Кирилл Сергеевич Черепенькин о все новых и новых случаях мошенничества и способах, как не попасться на удочку преступников!

К просмотру обязательно! Ведь жертвами мошенников становятся озерчане самого разного возраста, различных видов деятельности...