В воскресенье, 27-го ноября, на глк «Егоза» запланирован запуск большого подъемника.

В воскресенье, 27-го ноября, на глк "Егоза" запланирован запуск трассы "Спортивная" с 8ой опоры!

И, соответственно, большой подъёмник!

Цены на большой подъемник будут опубликованы в соответствующем разделе страницы и сайта горнолыжного комплекса чуть позже( https://vk.com/glk_egoza и http://glk-egoza.ru/ )

На воскресенье мы решили продлить акцию на комплексные тарифы по обучению катанию!

То есть за 1800 рублей вы можете:

-взять снаряжение в прокате

-позаниматься на склоне с инструктором 1 час, пользуясь подъёмником

-и потом еще 1 час позаниматься самостоятельно, оттачивая полученные навыки.

Это реально выгодное предложение!

В воскресенье оно будет действовать последний день!

Свободные "окошечки" к инстукторам ещё есть. Запись по телефону: +7 (982) 277-63-33

Информация предоставлена глк "Егоза"