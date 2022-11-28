Городская афиша с 30.11 по 04.12!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза"

30.11 и 1.12 (ср и чт) - вечернее катание с 18:00 до 21:00. Будут работать Малый комплекс и трасса "Спортивная" до 8-ой опоры, а, соответственно, и оба подъёмника.

2.12 (пятница) - с 12:00 до 21:00.

Будут работать Малый комплекс и трасса "Спортивная" до 8-ой опоры (оба подъёмника)

3.12 и 4.12 (сб и вс) - с 10:00 до 17:00.

Будут работать Малый комплекс и трасса "Спортивная" до 8 ой опоры (оба подъёмника)

Внимание! 4 декабря мы приглашаем всех юных гостей горы (тех, кто занимается в секции, и тех, кто просто катается с родителями) принять участие в забавных эстафетах на горных лыжах и сноубордах!

Старт в 10:00!

Место проведения - нижний подъёмник Малого комплекса.

Возраст участников от 6 до 12 лет.

Стартовый взнос - 200 рублей (куда входит пользование подъёмником)

Каток в Городском парке

ср-пт с 12:30 до 20:00ч, сб-вс с 10:00 до 20:00ч.

Стоимость проката коньков - 200 руб/час. Лыж - 100 руб/час.

Так же, для Вас открыты два хоккейных корта.

Верхний корт: пн-вт - выходной, ср-пт с 12:30 до 21:00ч, сб-вс с 11:00 до 21:00ч - для свободного катания.

Нижний корт: сб с 10:00 до 14:00ч, вс с 15:00 до 20:00ч. (для катания с клюшками и шайбой).

Городской музей

Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

График работы Детского парка: пн и вт - выходные.

Ср-вскр с 11 до 19.00

2-ое декабря, пятница

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Баба Шанель" Н.Коляда

Комедия (12+)

19.00 ДК " Маяк"

Концерт дуэта Анатолия Полотна и Феди Карманова "Поцелуй меня, удача".

3-е декабря, суббота

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сказка в подарок", 3+

17.00 ДК "Строитель"

Ежегодный фестиваль авторской песни «Морозко».

В программе: выступления ветеранов клуба, а также молодых авторов и исполнителей. У нас в гостях друзья из города Снежинска и Касли.

4-ое декабря, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Невероятные путешествия барона Мюнхаузена". Фантастические приключения для семейного просмотра с детьми старше 6 лет. (большой зал)

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru