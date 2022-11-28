Городская афиша с 30.11 по 04.12!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
глк "Егоза"
30.11 и 1.12 (ср и чт) - вечернее катание с 18:00 до 21:00. Будут работать Малый комплекс и трасса "Спортивная" до 8-ой опоры, а, соответственно, и оба подъёмника.
2.12 (пятница) - с 12:00 до 21:00.
Будут работать Малый комплекс и трасса "Спортивная" до 8-ой опоры (оба подъёмника)
3.12 и 4.12 (сб и вс) - с 10:00 до 17:00.
Будут работать Малый комплекс и трасса "Спортивная" до 8 ой опоры (оба подъёмника)
Внимание! 4 декабря мы приглашаем всех юных гостей горы (тех, кто занимается в секции, и тех, кто просто катается с родителями) принять участие в забавных эстафетах на горных лыжах и сноубордах!
Старт в 10:00!
Место проведения - нижний подъёмник Малого комплекса.
Возраст участников от 6 до 12 лет.
Стартовый взнос - 200 рублей (куда входит пользование подъёмником)
Каток в Городском парке
ср-пт с 12:30 до 20:00ч, сб-вс с 10:00 до 20:00ч.
Стоимость проката коньков - 200 руб/час. Лыж - 100 руб/час.
Так же, для Вас открыты два хоккейных корта.
Верхний корт: пн-вт - выходной, ср-пт с 12:30 до 21:00ч, сб-вс с 11:00 до 21:00ч - для свободного катания.
Нижний корт: сб с 10:00 до 14:00ч, вс с 15:00 до 20:00ч. (для катания с клюшками и шайбой).
Городской музей
Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.
Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90
График работы Детского парка: пн и вт - выходные.
Ср-вскр с 11 до 19.00
2-ое декабря, пятница
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Баба Шанель" Н.Коляда
Комедия (12+)
19.00 ДК " Маяк"
Концерт дуэта Анатолия Полотна и Феди Карманова "Поцелуй меня, удача".
3-е декабря, суббота
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сказка в подарок", 3+
17.00 ДК "Строитель"
Ежегодный фестиваль авторской песни «Морозко».
В программе: выступления ветеранов клуба, а также молодых авторов и исполнителей. У нас в гостях друзья из города Снежинска и Касли.
4-ое декабря, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Невероятные путешествия барона Мюнхаузена". Фантастические приключения для семейного просмотра с детьми старше 6 лет. (большой зал)
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru