«РИР»: ситуация с отоплением в Озерске улучшится.

Учитывая многочисленные жалобы жителей Озерска на недостаточный температурный режим в ряде домов, администрация организовала совещание с участием единой теплоснабжающей организации АО «РИР» и управляющими организациями.

-В результате обсуждения ситуации было принято решение, что единая теплоснабжающая организация – АО «РИР» - поднимет температуру теплового носителя, который подается с Аргаяшской ТЭЦ, до 125 градусов. - комментирует первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. - Судя по сегодняшним сообщениям, в ряде домов, где были серьезные проблемы, произошли изменения в лучшую сторону. Температура батарей увеличилась. Отдельные случаи с регулировкой систем отопления решаем в индивидуальном порядке.

Со вчерашнего дня выполняется ряд дополнительных технических действий, прежде всего в отношении домов по ул. Космонавтов, Набережной и примыкающим к ним улицам. Управляющие компании должны отрегулировать систему ГВС. В этом случае больше теплоносителя будет направлено в систему отопления.

К выходным, по словам первого заместителя главы округа и директора озерского филиала АО «РИР» Игоря Савельева, ситуация с отоплением в городе улучшится практически везде.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53037/