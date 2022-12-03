105 общественных пространств и 89 дворов благоустроят на Южном Урале в 2023 году.

Масштабные работы по преображению городов и районов подрядчики проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и его программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает Центр управления регионом Челябинской области.

Программа «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству набережных, скверов, парков и дворов действует на территории Челябинской области с 2017 года. За это время в рамках федерального проекта благоустроено 912 общественных пространств и 2259 дворовых территорий. Но за этими сухими цифрами стоят реальные дела и люди, жизнь которых стала лучше. К примеру, мамочки, которые теперь могут гулять с детьми на красивых и безопасных площадках. Пенсионеры, которые ходят по ровным тротуарам. Или молодежь, которая отдыхает в красивых местах.

В прямом эфире на площадке Центра управления регионом Челябинской области исполняющая обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Людмила Алпатова рассказала об итогах программы в 2022 году. По словам спикера, интерес южноуральцев к данной программе растет из года в год.

«По программе ФКГС благоустройство территорий осуществляется во всех 43-х муниципальных образованиях Челябинской области. Голосовать за проекты южноуральцы могут двумя способами: на сайте 74.gorodsreda.ru или через «Госуслуги». В 2021 году участие в голосовании приняли более 463 тысяч южноуральцев, а в 2022 году уже более 575 тысяч человек. Люди поняли, что программа реально работает и благодаря активности каждого из нас можно улучшить и преобразить место, где мы живем», – прокомментировала Людмила Алпатова.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Челябинской области по двум направлениям: создание общественных пространств (парки, скверы, набережные и т.п.) и благоустройство дворов. Чтобы тот или иной объект попал в программу, жители должны написать обращение в администрацию своего района. После рассмотрения обращения общественные комиссии включат объект в муниципальные программы ФКГС. Победит тот объект, который получит наибольшее число голосов.

По информации министерства строительства и инфраструктуры региона, в нынешнем году на Южном Урале в рамках ФКГС благоустроено 140 дворов и 125 общественных пространств. К примеру, в Челябинске можно отметить сквер перед ДК «Станкомаш»: там появились новые тротуары, аллеи, площадки для детских и спортивных игр, установлены малые архитектурные формы. Или новое общественное пространство перед ДС «Юность», где обустроены пешеходные тропинки и велодорожки, площадки для спортивных и игровых активностей. Масштабное благоустройство реализовано в сквере «Трех поколений» в Магнитогорске: там появились детские и спортивные площадки, урны и скамейки. В копейском поселке Горняк благоустроена прибрежная зона пруда «Вагановка»: установлены тренажеры, скамейки, смонтированы декоративные светильники. Среди благоустройства общественных пространств в малых городах выделяются также сквер им. Б.В. Броховича в Озерске и сквер «Молодых талантов» в Трехгорном.

«На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год из федерального бюджета нашему региону будет выделено более 1 миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрено софинансирование и из местного бюджета. На эти средства будут благоустроены 105 общественных пространств и 89 дворов», – пояснила Людмила Алпатова.

Наиболее крупные объекты, которые благоустроят в рамках ФКГС в 2023 году:

– садово-парковый комплекс объекта культурного наследия регионального значения – монастырская заимка «Плодушка (Челябинск);

– сквер «Ветераны Магнитки» (Магнитогорск);

– сквер «40-летия Победы» (Озерск);

– общественное пространство в поселке Энергетиков (Троицк);

– сквер около ДК в селе Рождественка (Увельский район) и многие другие.

Источник: https://pravmin.gov74.ru

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53065/