Городская афиша с 5-го по 11-ое декабря!

Афиша на 5-11 декабря!
Озерск и его окрестности:
Всю неделю:
7 и 8 декабря (ср и чт) - вечернее катание с 18:00 до 21:00.
Будут работать Малый комплекс и трасса "Спортивная" до 8-ой опоры, а, соответственно, и оба подъёмника.
9.12 (пятница) - с 12:00 до 21:00.
10.12 (суббота) - с 10:00 до 17:00.
Есть шанс запуска "Верблюда" и открытия "Спортивной" с самого верха. Точная информация будет в среду или четверг.
11.12 (воскресенье) - с 10:00 до 17:00.
Также для Вас:
- Прокат снаряжения
- Инструкторы
- Мангальные зоны
- Камеры хранения
- Skiservice
Каток в Городском парке
ср-пт с 12:30 до 20:00ч, сб-вс с 10:00 до 20:00ч.
Стоимость проката коньков - 200 руб/час. Лыж - 100 руб/час.
Так же, для Вас открыты два хоккейных корта.
Верхний корт: пн-вт - выходной, ср-пт с 12:30 до 21:00ч, сб-вс с 11:00 до 21:00ч - для свободного катания.
Нижний корт: сб с 10:00 до 14:00ч, вс с 15:00 до 20:00ч. (для катания с клюшками и шайбой).
Городской музей
Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.
Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90
График работы Детского парка: пн и вт - выходные.
Ср-вскр с 11 до 19.00
7-ое декабря, среда
19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Иеромонах Фотий. Концерт «Загадочная русская душа».
9-ое декабря, пятница
19.00 ДК "Маяк"
Народная артистка Чеченской Республики, Заслуженная артистка Республики Ингушетия - певица Согдиана.
Зрителей ждет современное свето-музыкальное шоу с выступлением певицы, фееричными костюмами и незабываемыми художественными образами. В шоу прозвучат как новые песни, так и хиты прошлых лет.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Давай поедем в Уналашку".
10-ое декабря, суббота:
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сапожник и царь", 5+
12.30 СОК (спортивно-оздоровительный комплекс, расположенного на территории санатория-профилактория)
В честь открытия СОК первыми на лед выйдут ребята из городских секций по фигурному катанию и хоккею. А после приглашаем желающих на бесплатное массовое катание на коньках. В эти дни в комплексе будет организован бесплатный прокат коньков. В день открытия 10 декабря планируется проведение пяти сеансов катания на льду: с 12:30 до 13:30, с 14:00 до 15:00, с 15:30 до 16:30, с 17:00 до 18:00, с 18:30 до 19:30.
В воскресенье 11 декабря пройдут четыре сеанса катания на льду: с 11:30 до 12:30, с 13:00 до 14:00, с14:30 до 15:30, с 16:00 до 17:00.
16.00 ДК "Маяк"
Юбилейный концерт народного коллектива академического женского хора
«Люблю тебя,мой край родной!»
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Убийца". Жестокая комедия (18+). Замена спектакля "Бесы"
11-ое декабря, воскресенье
11.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Теремок", 3+
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Потерялся Новый год". Новогодний детектив (6+).
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Тесный мир". Маленькие комедии с элементами абсурда (16+)
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