Городская афиша с 5-го по 11-ое декабря!

Афиша на 5-11 декабря!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

7 и 8 декабря (ср и чт) - вечернее катание с 18:00 до 21:00.

Будут работать Малый комплекс и трасса "Спортивная" до 8-ой опоры, а, соответственно, и оба подъёмника.

9.12 (пятница) - с 12:00 до 21:00.

10.12 (суббота) - с 10:00 до 17:00.

Есть шанс запуска "Верблюда" и открытия "Спортивной" с самого верха. Точная информация будет в среду или четверг.

11.12 (воскресенье) - с 10:00 до 17:00.

Также для Вас:

- Прокат снаряжения

- Инструкторы

- Мангальные зоны

- Камеры хранения

- Skiservice

Каток в Городском парке

ср-пт с 12:30 до 20:00ч, сб-вс с 10:00 до 20:00ч.

Стоимость проката коньков - 200 руб/час. Лыж - 100 руб/час.

Так же, для Вас открыты два хоккейных корта.

Верхний корт: пн-вт - выходной, ср-пт с 12:30 до 21:00ч, сб-вс с 11:00 до 21:00ч - для свободного катания.

Нижний корт: сб с 10:00 до 14:00ч, вс с 15:00 до 20:00ч. (для катания с клюшками и шайбой).

Городской музей

Музей открыт: понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00 часов.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

График работы Детского парка: пн и вт - выходные.

Ср-вскр с 11 до 19.00

7-ое декабря, среда

19.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Иеромонах Фотий. Концерт «Загадочная русская душа».

9-ое декабря, пятница

19.00 ДК "Маяк"

Народная артистка Чеченской Республики, Заслуженная артистка Республики Ингушетия - певица Согдиана.

Зрителей ждет современное свето-музыкальное шоу с выступлением певицы, фееричными костюмами и незабываемыми художественными образами. В шоу прозвучат как новые песни, так и хиты прошлых лет.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Давай поедем в Уналашку".

10-ое декабря, суббота:

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сапожник и царь", 5+

12.30 СОК (спортивно-оздоровительный комплекс, расположенного на территории санатория-профилактория)

В честь открытия СОК первыми на лед выйдут ребята из городских секций по фигурному катанию и хоккею. А после приглашаем желающих на бесплатное массовое катание на коньках. В эти дни в комплексе будет организован бесплатный прокат коньков. В день открытия 10 декабря планируется проведение пяти сеансов катания на льду: с 12:30 до 13:30, с 14:00 до 15:00, с 15:30 до 16:30, с 17:00 до 18:00, с 18:30 до 19:30.

В воскресенье 11 декабря пройдут четыре сеанса катания на льду: с 11:30 до 12:30, с 13:00 до 14:00, с14:30 до 15:30, с 16:00 до 17:00.

16.00 ДК "Маяк"

Юбилейный концерт народного коллектива академического женского хора

«Люблю тебя,мой край родной!»

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Убийца". Жестокая комедия (18+). Замена спектакля "Бесы"

11-ое декабря, воскресенье

11.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Теремок", 3+

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Потерялся Новый год". Новогодний детектив (6+).

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Тесный мир". Маленькие комедии с элементами абсурда (16+)

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